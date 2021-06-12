Son dakika transfer haberi: Arnaud Nordin'in yakın çevresi Fenerbahçe ve Galatasaray iddialarını yalanladı!

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İki ekibin de Saint-Etienne ile gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan sol kanat oyuncusu Arnaud Nordin ile ilgilendiği iddia edilmişti. Fransız basınına açıklamalarda bulunan oyuncunun yakın çevresi, bu söylentiyi yalanladı.

Saint-Etienne ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapan Arnaud Nordin, hem kontrat süresinde hem de maaş konusunda anlaşma sağlayamadı. 22 yaşındaki genç yıldızın geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.