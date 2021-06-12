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Son dakika transfer haberi: 'in yakın çevresi ve iddialarını yalanladı!

Son dakika ve transfer haberleri... Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan 22 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu 'in yakın çevresi, bu iddiayı yalanladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 15:00
Son dakika transfer haberi: Arnaud Nordin'in yakın çevresi Fenerbahçe ve Galatasaray iddialarını yalanladı!

'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve , transfer çalışmalarını sürdürüyor. İki ekibin de Saint-Etienne ile gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan sol kanat oyuncusu ile ilgilendiği iddia edilmişti. Fransız basınına açıklamalarda bulunan oyuncunun yakın çevresi, bu söylentiyi yalanladı.

Saint-Etienne ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapan Arnaud Nordin, hem kontrat süresinde hem de maaş konusunda anlaşma sağlayamadı. 22 yaşındaki genç yıldızın geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.

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