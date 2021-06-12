Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı! Transfer...

Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, kadrosuda bir dizi değişikliğe gidecek. Yeni teknik direktörün de belli olmasının ardından birkaç bölgeye transfer yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, bazı isimlerle ise yolları ayıracak.
Bu isimlerden biri de Ozan Tufan olacak... Kadrosunda önemli bir rotasyon yapacak olan Fenerbahçe, kesinlikle göndermek istemese de Ozan Tufan'la yol ayrımına gelebilir.
Premier Lig ekiplerinin radarında olan milli yıldız, EURO 2020 sonrası sarı-lacivertlilere veda edebilir. Fenerbahçe'de mutlu olsa da Avrupa hayalini gizlemeyen, özellikle de Premier Lig'i isteyen Ozan'ı uzun süredir takip eden dev ekipler turnuva performansına göre tekliflerini masaya koyacak.