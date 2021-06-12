Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı! Transfer...

Son dakika spor haberleri: 'den kararı! Transfer...

, 'nın önemli kulüpleri tarafından takip edilen sonrası satmayı planlıyor. Yıldız futbolcunun 'nda göstereceği performansı merakla bekleyen sarı-lacivertli yönetim, Ozan'ın taban bonservis bedelini ise belirledi. İşte Fenerbahçe'nin istediği o rakam...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 12:24
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı! Transfer...

Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen , kadrosuda bir dizi değişikliğe gidecek. Yeni teknik direktörün de belli olmasının ardından birkaç bölgeye transfer yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, bazı isimlerle ise yolları ayıracak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı! Transfer...

Bu isimlerden biri de olacak... Kadrosunda önemli bir rotasyon yapacak olan , kesinlikle göndermek istemese de Ozan Tufan'la yol ayrımına gelebilir.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı! Transfer...

ekiplerinin radarında olan milli yıldız, sonrası sarı-lacivertlilere veda edebilir. 'de mutlu olsa da hayalini gizlemeyen, özellikle de Premier Lig'i isteyen Ozan'ı uzun süredir takip eden dev ekipler turnuva performansına göre tekliflerini masaya koyacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı! Transfer...

dışında, ve 'dan da talipleri olan için şu ana kadar 'ye gelen resmi teklif yok.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı! Transfer...

26 yaşındaki milli yıldız için nabız yoklayan Avrupalılar, şimdilik 10 milyon euro civarı rakamlar telaffuz ediyor. Ancak 'nin Ozan için beklentisi çok açık.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı! Transfer...

'nin haberine göre; sarı-lacivertliler, 20 milyon euroluk serbest kalma ücretinin altına düşmek istemiyor. Ancak bonuslu maddeler devreye girerse sarı-lacivertlilerin tavrı değişebilir.

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