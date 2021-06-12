Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı! Transfer...

Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, kadrosuda bir dizi değişikliğe gidecek. Yeni teknik direktörün de belli olmasının ardından birkaç bölgeye transfer yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, bazı isimlerle ise yolları ayıracak.

Bu isimlerden biri de Ozan Tufan olacak... Kadrosunda önemli bir rotasyon yapacak olan Fenerbahçe, kesinlikle göndermek istemese de Ozan Tufan'la yol ayrımına gelebilir.