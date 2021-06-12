Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: İspanyol basınından müthiş iddia! "Ernesto Valverde Fenerbahçe'ye"

Son dakika haberi: İspanyol basınından müthiş iddia! " Fenerbahçe'ye"

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarına devam ederken, İspanya'dan gündeme bomba gibi düşecek bir haber geldi. Buna göre Fenerbahçe, bir dönem Barcelona'yı da çalıştran ile Quique Setien ikilisiyle görüşüyor. | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberi: İspanyol basınından müthiş iddia! "Ernesto Valverde Fenerbahçe'ye"

Teknik direktör sorununu bir türlü çözemeyen transferde de ağır davranan 'de taraftarın eleştirileri doruk noktasına ulaşırken İspanyol basınından yankı uyandıran bir iddia geldi. İddianın sahibi ise İspanyol muhabir Yamila Lopez.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İspanyol basınından müthiş iddia! "Ernesto Valverde Fenerbahçe'ye"

Lopez, " İspanyol bir teknik adamı takımın başına getirmek istiyor. Ancak bu isim Benitez değil" dedikten sonra bu isimlerin Valverde ve Setien olduğunu söyledi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İspanyol basınından müthiş iddia! "Ernesto Valverde Fenerbahçe'ye"

57 yaşındaki yaklaşık 2.5 yıl Barça'nın başında görev yaparken, Quique Setien ise Barcelona ile 25 maça çıkmıştı. Her iki teknik adam da şu an takım çalıştırmıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İspanyol basınından müthiş iddia! "Ernesto Valverde Fenerbahçe'ye"

Takvim'in haberine göre Barça'yı 2.5 yıl çalıştıran Valverde, 2008/09 sezonunda Olympiakos'un da hocalığını yaptı. Bu İspanya dışındaki ilk ve tek deneyimi oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İspanyol basınından müthiş iddia! "Ernesto Valverde Fenerbahçe'ye"

Kopenhag'da kiralık olarak forma giyen Zanka için Danimarka kulübünden 1.5 milyon Euro'luk teklif geldiği iddia edildi. Son karar Fener yönetiminin

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