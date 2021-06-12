Son dakika Fenerbahçe haberi: İspanyol basınından müthiş iddia! "Ernesto Valverde Fenerbahçe'ye"

Teknik direktör sorununu bir türlü çözemeyen transferde de ağır davranan Fenerbahçe'de taraftarın eleştirileri doruk noktasına ulaşırken İspanyol basınından yankı uyandıran bir iddia geldi. İddianın sahibi ise İspanyol muhabir Yamila Lopez.

Lopez, "Fenerbahçe İspanyol bir teknik adamı takımın başına getirmek istiyor. Ancak bu isim Benitez değil" dedikten sonra bu isimlerin Valverde ve Setien olduğunu söyledi.