Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den Ghezzal yoklaması

Yeni sezonda güçlü ve dinamik bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın şampiyonluğunda 8 gol+18 asist ile önemli rol oynayan Rachid Ghezzal için de nabız yokladığı iddia edildi. Sarı-lacivertli kurmayların, oyuncunun menajeri ile bir görüşme yaptığı ancak şartlarda anlaşılamayınca transferin rafa kaldırıldığı bildirildi.

Bonservisi Leicester City'de bulunan Rachid Ghezzal'ın İngiliz kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ghezzal'ın talipleri arttığı için hem Leicester'in hem kendisinin kapıyı yüksekten açtığı belirtiliyor.