Haberler Fenerbahçe Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den Ghezzal yoklaması

Son dakika transfer haberleri | 'den Ghezzal yoklaması

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezonda güçlü ve dinamik bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, formasıyla bu sezon harikalar yaratan Ghezzal'a kancayı taktı. Sarı lacivertliler bu doğrultuda yıldız ismin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ancak şartlarda anlaşılamayınca transfer rafa kalktı. ( transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 07:05
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den Ghezzal yoklaması

Yeni sezonda güçlü ve dinamik bir kadro kurmak isteyen 'nin 'ın şampiyonluğunda 8 gol+18 asist ile önemli rol oynayan için de nabız yokladığı iddia edildi. Sarı-lacivertli kurmayların, oyuncunun menajeri ile bir görüşme yaptığı ancak şartlarda anlaşılamayınca transferin rafa kaldırıldığı bildirildi.

Bonservisi 'de bulunan Rachid Ghezzal'ın kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ghezzal'ın talipleri arttığı için hem 'in hem kendisinin kapıyı yüksekten açtığı belirtiliyor.

SON DAKİKA