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Son dakika transfer haberleri | 'de gözler Caulker’de

Stoper bölgesi için ’a teklifini sunan , oyuncunun kararını bekliyor. Başka teklifler de alan İngiliz stoperin, sarı-lacivertli takıma yakın olduğu konuşuluyor. Caulker gelse bile Fenerbahçe stopere bir oyuncu daha almayı planlıyor. 29 yaşındaki Caulker, ’da 2.5 sezonda 85 maça çıkarken; 6 gol+8 asistlik skor katkısı sağladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de gözler Caulker’de
Stoper bölgesi için 'a teklifini sunan , oyuncunun kararını bekliyor. Başka teklifler de alan İngiliz stoperin, sarı-lacivertli takıma yakın olduğu konuşuluyor. Caulker gelse bile Fenerbahçe stopere bir oyuncu daha almayı planlıyor. 29 yaşındaki Caulker, 'da 2.5 sezonda 85 maça çıkarken; 6 gol+8 asistlik skor katkısı sağladı.
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