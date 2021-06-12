Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de gözler Caulker’de
Stoper bölgesi için Steven Caulker’a teklifini sunan Fenerbahçe, oyuncunun kararını bekliyor. Başka teklifler de alan İngiliz stoperin, sarı-lacivertli takıma yakın olduğu konuşuluyor. Caulker gelse bile Fenerbahçe stopere bir oyuncu daha almayı planlıyor. 29 yaşındaki Caulker, Alanyaspor’da 2.5 sezonda 85 maça çıkarken; 6 gol+8 asistlik skor katkısı sağladı.
Stoper bölgesi için Steven Caulker'a teklifini sunan Fenerbahçe, oyuncunun kararını bekliyor. Başka teklifler de alan İngiliz stoperin, sarı-lacivertli takıma yakın olduğu konuşuluyor. Caulker gelse bile Fenerbahçe stopere bir oyuncu daha almayı planlıyor. 29 yaşındaki Caulker, Alanyaspor'da 2.5 sezonda 85 maça çıkarken; 6 gol+8 asistlik skor katkısı sağladı.