Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Tsimikas ile transfer görüşmesine başladı ve İngilizler çıldırdı! Jürgen Klopp'a ağır sözler

Tsimikas ile transfer görüşmesine başladı ve İngilizler çıldırdı! 'a ağır sözler

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, gelecek sezon sol bek rotasyonu için Liverpool'un Yunan futbolcusu 'ı istiyor. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe, Tsimikas transferi için Liverpool yetkilileriyle görüşmelere başlarken, İngiliz devinin teknik direktörü , ayrılığa onay verdi. Fenerbahçe - Tsimikas haberlerinin ortaya çıkmasının ardından İngiliz taraftarlar, Klopp'a ateş püskürdü. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 18:43 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 18:47
Fenerbahçe Tsimikas ile transfer görüşmesine başladı ve İngilizler çıldırdı! Jürgen Klopp'a ağır sözler

, bir yandan başkanlık seçimleri, bir yandan teknik direktörlük konusu ile ilgilenirken, futbol takımına katılacak transferleri için de yoğun mesai harcıyor. Bilindiği üzere Fenerbahçe, şimdiye dek Caulker, Borini gibi isimlerle el sıkışmış ancak yeni hocanın kararına göre imzayı attırma kararı almıştı.

Fenerbahçe Tsimikas ile transfer görüşmesine başladı ve İngilizler çıldırdı! Jürgen Klopp'a ağır sözler

Bununla beraber sol bek pozisyonu için , Liverpool'un Yunan futbolcusu 'a talip oldu. İngiliz ekibi Tsimikas'ı büyük umutlarla transfer etmiş ancak oyuncusuna fazla forma şansı vermemişti.

Fenerbahçe Tsimikas ile transfer görüşmesine başladı ve İngilizler çıldırdı! Jürgen Klopp'a ağır sözler

F.BAHÇE LIVERPOOL İLE GÖRÜŞÜYOR
'un da Tsimikas'ın ayrılığına onay vermesiyle beraber Fenerbahçeli kurmaylar, İngiliz ekibinin yöneticileriyle masaya otururken, pazarlığa da başladığı ifade edildi.

Fenerbahçe Tsimikas ile transfer görüşmesine başladı ve İngilizler çıldırdı! Jürgen Klopp'a ağır sözler

İNGİLİZLER ÇILDIRDI!
- Tsimikas gelişmelerinin medyaya yansımasıyla beraber İngiliz taraftarlar, Liverpool teknik direktörü 'a adeta ateş püskürdü. Tsimikas'a yeterince forma şansı vermediğini düşünen Liverpool taraftarları, tepkilerini sosyal medyadan iletti.

Fenerbahçe Tsimikas ile transfer görüşmesine başladı ve İngilizler çıldırdı! Jürgen Klopp'a ağır sözler

"KLOPP TRANSFER YAPIYOR VE OYNATMIYOR!"
İngiliz taraftarlar, Tsimikas haberine yaptığı yorumda Klopp'a ağır sözlerle yüklenirken, Alman teknik direktörün sürekli oyuncu transfer ettiğini ancak onlara şans vermediğini savundu. İşte o ifadeler...

Fenerbahçe Tsimikas ile transfer görüşmesine başladı ve İngilizler çıldırdı! Jürgen Klopp'a ağır sözler

"NE YAZIK Kİ BİZDEN AYRILMAK İSTİYOR, ONA YETERİNCE ŞANS VERMEDİK"

Fenerbahçe Tsimikas ile transfer görüşmesine başladı ve İngilizler çıldırdı! Jürgen Klopp'a ağır sözler

"ARADA BİR ROBERTSON'U DİNLENDİR VE ONU OYNAT, BU ZOR DEĞİL"

Fenerbahçe Tsimikas ile transfer görüşmesine başladı ve İngilizler çıldırdı! Jürgen Klopp'a ağır sözler

"KLOPP NEDEN TRANSFER YAPIYOR VE ONU OYNATMIYOR?"

Fenerbahçe Tsimikas ile transfer görüşmesine başladı ve İngilizler çıldırdı! Jürgen Klopp'a ağır sözler

"BU ADAM ELİMİZDEKİ TEK YEDEK, ONU TUTMALIYIZ"

Fenerbahçe Tsimikas ile transfer görüşmesine başladı ve İngilizler çıldırdı! Jürgen Klopp'a ağır sözler

"TEKNİK OLARAK TSIMIKAS, ROBERTSON'DAN ÇOK DAHA İYİ"

Fenerbahçe Tsimikas ile transfer görüşmesine başladı ve İngilizler çıldırdı! Jürgen Klopp'a ağır sözler

, bu sezon Liverpool formasıyla toplamda 7 müsabakada forma giydi.

SON DAKİKA