Fenerbahçe Tsimikas ile transfer görüşmesine başladı ve İngilizler çıldırdı! Jürgen Klopp'a ağır sözler

Fenerbahçe, bir yandan başkanlık seçimleri, bir yandan teknik direktörlük konusu ile ilgilenirken, futbol takımına katılacak transferleri için de yoğun mesai harcıyor. Bilindiği üzere Fenerbahçe, şimdiye dek Caulker, Borini gibi isimlerle el sıkışmış ancak yeni hocanın kararına göre imzayı attırma kararı almıştı.