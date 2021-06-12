Fenerbahçe Tsimikas ile transfer görüşmesine başladı ve İngilizler çıldırdı! Jürgen Klopp'a ağır sözler

Fenerbahçe, bir yandan başkanlık seçimleri, bir yandan teknik direktörlük konusu ile ilgilenirken, futbol takımına katılacak transferleri için de yoğun mesai harcıyor. Bilindiği üzere Fenerbahçe, şimdiye dek Caulker, Borini gibi isimlerle el sıkışmış ancak yeni hocanın kararına göre imzayı attırma kararı almıştı.
Bununla beraber sol bek pozisyonu için Fenerbahçe, Liverpool'un Yunan futbolcusu Kostas Tsimikas'a talip oldu. İngiliz ekibi Tsimikas'ı büyük umutlarla transfer etmiş ancak oyuncusuna fazla forma şansı vermemişti.
F.BAHÇE LIVERPOOL İLE GÖRÜŞÜYOR
Jürgen Klopp'un da Tsimikas'ın ayrılığına onay vermesiyle beraber Fenerbahçeli kurmaylar, İngiliz ekibinin yöneticileriyle masaya otururken, pazarlığa da başladığı ifade edildi.