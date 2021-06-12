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ve 'nin transfer hedefi Jovetic konuştu! "Teklifler var..."

ve 'nin transfer listesinde bulunan Stevan Jovetic, geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son olarak Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'da forma giyen ve bir dönem Manchester City, Inter, Sevilla gibi takımlarda da boy gösteren Karadağlı forvet, yaptığı konuşmada transfer tekliflerinin olduğunu doğrularken, gitmek istediği ligi de açıkladı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | Transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 19:39
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Jovetic konuştu! "Teklifler var..."

Haziran 2021 itibarıyla Monaco ile sözleşmesi sona eren Stevan Jovetic, geleceğine ilişkin konuştu. ve 'nin transfer listesinde yer aldığı bilinen yıldız isim, kendisine gelen teklikleri doğruladı.

Jovetic, Tuttosport'a yaptığı konuşmada, İtalya Serie A'ya dönmeye sıcak baktığını ifade ederken, başka ülkelerden de kendisiyle ilgilenen takımlar olduğunu ve kısa süre içerisinde kararını vereceğini aktardı.

"SERIE A'DAN DAHA İYİ TEKLİFLER VAR"
Yıldız isim, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Serie A'da, Fiorentina ve Inter'de neredeyse 7 yıl geçirdim. İtalya benim her zaman 2. evim olacak. Oraya geri dönmek isterim. Teklifler var ama başka ülkelerden de gelen iyi teklifler var. Bakalım, göreceğiz. Çabuk karar vereceğim." dedi.

Jovetic, bu sezon toplamda çıktığı 33 müsabakada 7 gol 1 asist üretmiş ve 1015 dakika sahada kalmıştı.

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