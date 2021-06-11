Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: atağa kalktı! ve ... ()

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hayaline ulaşamayan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran , hayal kırıklığına uğradı. Sezonu 3. olarak bitiren sarı lacivertliler, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Bir yandan da yeni teknik direktörünü arayan Fenerbahçe, ve 'i transfer etmek için düğmeye bastı. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 15:14
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren ve 'ne katılacak 'de, son olarak 12-13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulun 25-26 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen sarı-lacivertlilerin başkanı , ile yolların ayrıldığını duyurdu. Hem yeni teknik direktör hem de yeni sportif direktör arayışlarını hızlandıran , veya ekolünden bir hocayla anlaşma sağlayacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen , yeni yabancı kuralından sonra kadrodaki yabancıların sayısını azaltmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

Gelecek sezon 14 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek takımlar, bunların 8'ini aynı anda sahaya sürebilecek. Kiralık oyuncuların dönmesiyle birlikte 'de yabancı sayısı 18'e yükseldi. Bu isimlerden en az 4'üyle yollarını ayırmak zorunda olan , yeni teknik direktör belli olduktan sonra 2 bomba birden patlatacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

MBWANA SAMATTA

6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonula birlikte kiralanan , 30 maça çıkarken sadece 6 gol atabildi. Tanzanyalı golcüye uygun bir bonservis bedeli teklif edilmesi halinde yollar ayrılacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

MICHAEL FREY

Sezon başında Belçika'nın Waasland-Beveren takımına kiralanan Frey, burada 31 maça çıkarken 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Sarı-lacivertliler teklif gelmesi halinde İsviçreli santrforla yollarını ayıracak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

PAPISS CISSE

Geçtiğimiz sezon bonservissiz olarak takıma katılan Papiss Cisse, sarı-lacivertlilerle 28 maça çıkarken 5 gol attı ve 2 asist üretti. Mukavalesi sona eren Senegalli yıldızla sözleşme uzatılmayacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

KEMAL ADEMI

Geçtiğimiz yaz Basel'den kadroya dahil edilen Kemal Ademi, sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalmış ve devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı. 25 yaşındaki futbolcunun kiralanmasına veya satılmasına sıcak bakılıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

Forvet hattında tamamen değişime gidecek sarı-lacivertli takım, bu bölge için belirlediği isimleri ise belirledi. , yeni teknik direktöre imza attırır attırmaz o 2 isimle sözleşme imzalayacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

İLK HEDEF ALEKSANDAR MITROVIC!

Santrfor bölgesini pivot forvetle güçlendirmek isteyen , Fulham ile küme düşen 'i gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

Sarı-lacivertli takım, Sırp forvete 3 milyon Euro net maaş ve başarı bonusları içeren bir sözleşme teklif etti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

ALEKSANDAR MITROVIC KİMDİR?

, 6 Eylül 1994 tarihinde Sırbistan'ın Smederevo kentinde dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına Sırbistan'ın Partizan kulübünün altyapısında başladı. Sırbistan'ın Teleoptik takımında kiralık olarak forma giydi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

Mitrovic, 2013 yılında 5 milyon Euro karşılığında Anderlecht'e transfer oldu. Anderlecht formasıyla iyi bir performans sergileyen Mitrovic, Ocak 2015 yılında 18.5 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Newcastle United'a transfer oldu. 2.5 sezon boyunca Newcastle United'da oynadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

Ocak 2018'de 600 bin Euro karşılığında Fulham'a kiralandı. , aynı sezon sonunda 24.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer oldu. 2018 yılından bu yana Fulham'da forma giyen Mitrovic bu sezon, 27 maça çıktı. Yıldız isim 3 gol attı ve 3 asist katkısı sağladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

KANADA FABIO MARTINS!

, geçtiğimiz sezonu Al Shabab'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Braga'da bulunan 'i transfer etmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

27 yaşındaki sol kanat oyuncusu için temsilcisiyle ilk temas kuruldu ve temasa geçildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

FABIO MARTINS KİMDİR?

24 Haziran 1993'te 'de doğan , futbola Porto'nun altyapısında başladı. Bedelsiz olarak Desportivo Aves'e geçen Martins, daha sonra Braga'ya transfer oldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

Çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giyen yıldız kanat, geçtiğimiz sezonu da Al Shabab'da geçirdi ve 25 maça çıkarken 8 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Braga ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro...

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