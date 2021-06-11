Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

24 Haziran 1993'te Portekiz 'de doğan Fabio Martins , futbola Porto'nun altyapısında başladı. Bedelsiz olarak Desportivo Aves'e geçen Martins, daha sonra Braga'ya transfer oldu.

Çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giyen yıldız kanat, geçtiğimiz sezonu da Al Shabab'da geçirdi ve 25 maça çıkarken 8 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Braga ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro...