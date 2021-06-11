Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins... (FB spor haberi)

2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak Fenerbahçe'de, son olarak 12-13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulun 25-26 Haziran'da yapılacağı açıklandı.
Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Hem yeni teknik direktör hem de yeni sportif direktör arayışlarını hızlandıran Kanarya, Alman veya Portekiz ekolünden bir hocayla anlaşma sağlayacak.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen F.Bahçe, yeni yabancı kuralından sonra kadrodaki yabancıların sayısını azaltmak istiyor.