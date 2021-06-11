Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

STEVEN CAULKER Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anıldı. İngiliz futbolcunun menajerlik şirketi değişti. Sarı lacivertlilerin sık sık çalıştığı bir şirketle anlaşan Caulker'ın bu hamlesi Fenerbahçe iddialarını güçlendirdi.