Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane...

Son dakika spor haberleri: İşte 'nin transfer gündemindeki isimler! , Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane...

Son dakika haberleri... 'de 2014 yılından bu yana şampiyon olamayan Fenerbahçe, gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak. Deneyimli bir teknik direktör ile çalışacak olan Kanarya'da transfer listesi de hazır. Fırsat transferlerini de kovalayan sarı lacivertlilerin gündemine , Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane gibi isimler geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 14:21
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan 'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan 'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

STEVEN CAULKER

ile sözleşmesi sona eren , , ve ile anıldı. İngiliz futbolcunun menajerlik şirketi değişti. Sarı lacivertlilerin sık sık çalıştığı bir şirketle anlaşan Caulker'ın bu hamlesi Fenerbahçe iddialarını güçlendirdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

KAAN AYHAN

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan 'nin en önem verdiği pozisyonlardan birisi stoper. Bu bağlamda Fenerbahçe, 'nin yanına iyi bir savunmacı almak istiyor. listede üst sıralarda yer alıyor. 'de için oyanayacak olan Kaan Ayhan'ın menajeri ile temaslar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

KENAN KARAMAN

ve gibi 'de için devrede. Sözleşmesi sona eren milli futbolcu serbest kaldı. Kenan Karaman'ın menajeri ile görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

YUSUF BARASI

, Hollanda'nın AZ takımında forma giyen Yusuf Barasi ile ilgileniyor. Genç futbolcu bu sezon AZ U-21 takımında 19 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

ANDRE AYEW

Forvet ve kanatlara öncelik veren 'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Andre Ayew, yeniden dönebilir. Celtic de yıldız futbolcuyla ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

'de 'ın dışında Arsenal forması giyen Sead Kolasinac da gündemde. Arsenal'de oynadığı dönemde Mesut Özil ile çok yakın olan Kolasinac'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

DAVID LUIZ

Ara transfer döneminde Attila Szalai'yi transfer eden sarı lacivertliler Macar futbolcunun yanına tecrübeli bir defans oyuncusu transfer etmek istiyor. ve Kolasinac gibi David Luiz'de listede yer alıyor. Ülkesine dönmesi gündeme gelen David Luiz için, Mesut Özil aracı olacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE

Adı ile anılan Mohamed Ali Ben Romdhane, 'ye önerildi. Tunus'un Esperance takımında forma giyen Romdhane'nin menajeri, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili Fenerbahçe'ye öneride bulundu.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

AURELIO BUTA

ve Belçika'nın Antwerp takımında forma giyen Aurelio Buta ile ilgileniyor. 'den transfer çalımı geldi ve sarı lacivertliler futbolcunun menajeriyle anlaşmaya vardı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

OUSSAMA TANNANE

Oussama Tannane, ile görüşmeleri tamamlamak İstanbul'a geldi. Futbolcunun kısa zaman içerisinde açıklanması bekleniyor.

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