Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz! Yönetim taraftarı çıldırttı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör belirsizliği sürüyor. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, 7 seneye çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isterken, Başkan Ali Koç ve yönetimi aynı hataları tekrar etmekten vazgeçmiyor. Emre Belözoğlu ile devam etmeme kararı alan Başkan Ali Koç, yeni hocaya imza attıramadığı gibi birçok belirsizliğe de çözüm olmadı.

Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Rafael Benitez'i Everton, Fonseca'yı ise Tottenham kapmak üzere. Hoca işinde büyük oynansa da daralan zaman, yeni hocanın da planlama yapmasına engel olacak.