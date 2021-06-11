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Son dakika spor haberi: 'de kriz! Yönetim taraftarı çıldırttı

Son dakika haberleri... Geride bıraktığımız sezonda 'i 3. sırada tamamlayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışı devam ediyor. 7 seneye çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde yönetimin henüz yeni hocaya imza attıramaması camiada tepkiye neden oldu. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 08:38
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz! Yönetim taraftarı çıldırttı

'de yeni sezon öncesi teknik direktör belirsizliği sürüyor. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, 7 seneye çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isterken, Başkan Ali Koç ve yönetimi aynı hataları tekrar etmekten vazgeçmiyor. Emre Belözoğlu ile devam etmeme kararı alan Başkan Ali Koç, yeni hocaya imza attıramadığı gibi birçok belirsizliğe de çözüm olmadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz! Yönetim taraftarı çıldırttı

'nin hoca adaylarından Rafael Benitez'i Everton, Fonseca'yı ise Tottenham kapmak üzere. Hoca işinde büyük oynansa da daralan zaman, yeni hocanın da planlama yapmasına engel olacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz! Yönetim taraftarı çıldırttı

Öte yandan sarı-lacivertli takımda gidecek ve kalacak oyuncular da belli değil. Birçok kiralık oyuncunun talibi çıkması şans olsa da sarı-lacivertli yönetim ne hoca ne de kadro planlaması yapabilmiş değil.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz! Yönetim taraftarı çıldırttı

Haziran ayının ortasına gelinmek üzere olduğu şu günlerde yeni sezonun ne zaman açılacağı ve nerede kamp yapılacağı da belirsiz. Taraftar ise sanal alemde adeta çılgına dönmüş durumda.

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