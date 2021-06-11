Haberler Fenerbahçe Son dakika FB transfer haberleri | Napoli de Pelkas için yarışta

Son dakika FB transfer haberleri | Napoli de Pelkas için yarışta

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de takıma katılacak oyuncular kadar, kimlerin ayrılacağı da merak ediliyor. Yunan futbolcu Pelkas için Rubin Kazan ve ’un ardından Napoli de devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncu için istediği bonservis miktarı da belli oldu. (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 07:03
Son dakika FB transfer haberleri | Napoli de Pelkas için yarışta

Dimitris Pelkas'ın talipleri artıyor. Yunan basını, 27 yaşındaki on numara için son olarak Napoli'nin devreye girdiğini yazdı. Metrosport'un haberine göre, İtalyan ekibi henüz Fenerbahçe'ye resmi bir teklif iletmedi ancak önümüzdeki günlerde kapıyı çalmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin, Pelkas için en az 10 milyon euro talep ettiği ifade edildi. Rubin Kazan ve 'un da ilgilendiği Pelkas, Süper Lig'de bu sezon 32 maçta 7 gol atıp, 8 asist yaptı. 2023'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Pelkas'ın satışından PAOK da yüzde 20 pay alacak.

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