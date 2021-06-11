Haberler Fenerbahçe Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a Buta çalımı!

Son dakika FB transfer haberleri | 'den ve 'a Buta çalımı!

'de yeni sezona hazırlanan , transfer döneminde ezeli rakipleri ve 'a ilk çalımı atmak için harekete geçti. Sağ bek arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, rakiplerinin de ilgilendiği Buta için menajeriyle anlaşmaya vardı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a Buta çalımı!

yönetimi bir yandan teknik direktör ararken bir yandan da transfer için çalışıyor. 36 yaşına gelen ve sık sık sakatlanan 'ün +1 yıllık opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen sarı-lacivertliler, sağ bekte sadece 'nin kalması nedeniyle harekete geçti ve hedefini belirledi: ...

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a Buta çalımı!

'ın haberine göre 24 yaşındaki Buta geçen sezon liginde 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı. Çok süratli ve iyi dribling yapabilen bir futbolcu olan Buta defansta da kesicilik görevinde başarısıyla dikkat çekiyor. 'ta çok iyi bir sezon geçiren ile benzerlikleri olan oyuncu, formasıyla toplam 107 maçta 16 asist yapıp, 3 de gol attı

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a Buta çalımı!

'da Royal 'te forma giyen 24 yaşındaki Portekizli oyuncuyla ile 'in gitme ihtimaline karşı da ilgileniyor. Ancak elini çabuk tutan , yıldız futbolcunun menajeriyle anlaşmaya vardı. Antwerp ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Buta'nın transferinin teknik direktörün belli olmasından sonra resmen açıklanması bekleniyor.

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