Caulker sinyali yaktı

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe’nin de gündeminde yer alan Steven Caulker’in Rogon menajerlik şirketi ile anlaştığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin son dönemde aynı şirketten birçok oyuncu transfer etmesi, Caulker’in de Fenerbahçe’ye gitmeye hazırlandığı şeklinde değerlendirildi.
Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Steven Caulker'in Rogon menajerlik şirketi ile anlaştığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin son dönemde aynı şirketten birçok oyuncu transfer etmesi, Caulker'in de Fenerbahçe'ye gitmeye hazırlandığı şeklinde değerlendirildi.