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Caulker sinyali yaktı

ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe’nin de gündeminde yer alan ’in Rogon menajerlik şirketi ile anlaştığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin son dönemde aynı şirketten birçok oyuncu transfer etmesi, Caulker’in de Fenerbahçe’ye gitmeye hazırlandığı şeklinde değerlendirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50
Caulker sinyali yaktı
ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 'in Rogon menajerlik şirketi ile anlaştığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin son dönemde aynı şirketten birçok oyuncu transfer etmesi, Caulker'in de Fenerbahçe'ye gitmeye hazırlandığı şeklinde değerlendirildi.
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