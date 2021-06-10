Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Rafael Benitez şoku! Yeni adresi Everton

Fenerbahçe'de Rafael Benitez şoku yaşanıyor. Teknik adam arayışlarına son sürat devam eden sarı-lacivertlilerin gündemine gelen dünyaca ünlü çalıştırıcı, İngiltere Premier Lig'in yolunu tutmaya hazırlanıyor. İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre, Everton'ın yeni teknik direktörü Rafael Benitez olacak. Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'e gitmesinin ardından gözlerin yeni hocaya çevrildiği Everton'da takımın başına Benitez'in getirileceği belirtildi.

Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid ve Newcastle United gibi takımları çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Dalian Pro'da görev aldı.