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Son dakika transfer haberleri: 'de şoku! Yeni adresi

Son dakika spor haberi: Teknik direktör arayışlarına devam eden 'de ismi ön plana çıkmıştı. Dünyaca ünlü çalıştırıcıdan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Benitez'in yeni adresinin ekibi olacağı iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 18:05 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 18:10
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Rafael Benitez şoku! Yeni adresi Everton

'de şoku yaşanıyor. Teknik adam arayışlarına son sürat devam eden sarı-lacivertlilerin gündemine gelen dünyaca ünlü çalıştırıcı, 'in yolunu tutmaya hazırlanıyor. İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre, 'ın yeni teknik direktörü Rafael Benitez olacak. 'nin 'e gitmesinin ardından gözlerin yeni hocaya çevrildiği Everton'da takımın başına Benitez'in getirileceği belirtildi.

, , Inter, , , Real Madrid ve gibi takımları çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam, son olarak ekibi 'da görev aldı.

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