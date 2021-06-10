Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Abel Ferreira heyecanı!

Sürpriz isim ise Paulo Sousa, adaylar arasında en tecrübeli isim. Abel Ferreira ile görüşmede menajeri gündeme getirdi. Son ihtimal ise Luis Castro. Diğer adayların aksine hem yaşlı, hem de kariyerli değil. Ancak Shakhtar Donetsk ile yaptıkları da hayli dikkat çekici.