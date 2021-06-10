Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Abel Ferreira heyecanı!

Son dakika transfer haberleri: 'de heyecanı!

Son dakika spor haberi... teklifte bulunduğu 'nın 'a gitmesi üzerine diğer alternatiflere yöneldi. Listedeki favori ismin Portekizli olduğu öğrenildi. Öte yandan sarı-lacivertlilerin hoca listesinde , ve ise diğer adaylar olarak göze çarpıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Abel Ferreira heyecanı!

'de teknik direktör arayışı devam ediyor. Sarı-lacivertilerde favori duruma yükseldi. Yöneticiler, teklifte bulundukları Paulo 'nın Totttenham ile anlaşması üzerine diğer alternatiflere yöneldi. Palmeiras'la Copa America'yı kazanan Ferreira ön plana çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Abel Ferreira heyecanı!

Sarı-lacivertlilerin gözdesi olan Portekizli hoca, Braga ve PAOK'ta iyi işler yaptı. Palmeiras'ta zirveye çıktı. Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Ferreira, yüksek maaşlar talep etmiyor ve gittiği takımlarda büyük transferlere gerek görmedi. Eldeki oyuncu kadrosuyla en iyisini yapmaya çalışıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Abel Ferreira heyecanı!

PLASE TEDESCO
Abel Ferreira'nın favori olduğu listedeki diğer adaylar ise Tedesco, Sousa ve Castro. Alman futbolunun yeni Klopp'u, Tuchel'i . Taktik anlamda Almanya'da bile dahi olarak görülmesi avantaj. ile bambaşka bir seviyeye çıkıp, Avrupa'nın zirvesine yükselebileceği düşünülüyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Abel Ferreira heyecanı!

Sürpriz isim ise , adaylar arasında en tecrübeli isim. ile görüşmede menajeri gündeme getirdi. Son ihtimal ise . Diğer adayların aksine hem yaşlı, hem de kariyerli değil. Ancak Shakhtar Donetsk ile yaptıkları da hayli dikkat çekici.

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