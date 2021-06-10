Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Abel Ferreira heyecanı!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. Sarı-lacivertilerde Abel Ferreira favori duruma yükseldi. Yöneticiler, teklifte bulundukları Paulo Fonseca'nın Totttenham ile anlaşması üzerine diğer alternatiflere yöneldi. Palmeiras'la Copa America'yı kazanan Ferreira ön plana çıktı.
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. Sarı-lacivertilerde Abel Ferreira favori duruma yükseldi. Yöneticiler, teklifte bulundukları Paulo Fonseca'nın Totttenham ile anlaşması üzerine diğer alternatiflere yöneldi. Palmeiras'la Copa America'yı kazanan Ferreira ön plana çıktı.
Sarı-lacivertlilerin gözdesi olan Portekizli hoca, Braga ve PAOK'ta iyi işler yaptı. Palmeiras'ta zirveye çıktı. Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Ferreira, yüksek maaşlar talep etmiyor ve gittiği takımlarda büyük transferlere gerek görmedi. Eldeki oyuncu kadrosuyla en iyisini yapmaya çalışıyor.
PLASE TEDESCO
Abel Ferreira'nın favori olduğu listedeki diğer adaylar ise Tedesco, Sousa ve Castro. Alman futbolunun yeni Klopp'u, Tuchel'i Domenico Tedesco. Taktik anlamda Almanya'da bile dahi olarak görülmesi avantaj. Fenerbahçe ile bambaşka bir seviyeye çıkıp, Avrupa'nın zirvesine yükselebileceği düşünülüyor.