Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Tannane İstanbul'a geldi (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin, Vitesse'de oynayan Oussama Tannane ile anlaştığı ve Türkiye'ye davet ettiği ileri sürüldü.

27 yaşındaki oyuncu dün İstanbul'a gelirken havaalanında, "Görüşmeler sürüyor. Henüz süreç tamamlanmış değil. O yüzden bir şey söylemem doğru olmaz. İstanbul'da oynamak isterim" diye konuştu.

Tannane'ye Swissotel'de yer ayrıldığı ve yapılacak detaylı görüşmeden sonra pürüz çıkmazsa imzaların atılacağı belirtildi.

Orta saha, 10 numara ve iki kanatta da görev yapan Tannane sol ayağını kullanıyor. Ajax alt yapısında futbola başlayan Faslı yıldız, 11 maçta giydiği milli formasıyla 2 gol attı.

OUSSAMA TANNANE KİMDİR? MEVKİSİ NE? YAŞI KAÇ?

23 Mart 1994 yılında Fas'ta dünyaya gelen Oussama Tannane, kariyerine Ajax altyapısında başladı. PSV, Utrecht, Heerenveen, Saint-Etienne, Las Palmas ve Vitesse gibi kulüplerde forma giyen 27 yaşındaki on numaranın, Vitesse ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Baş mevkisi on numara olan Tannane, sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Faslı futbolcunun aynı zamanda Hollanda pasaportu da mevcut. Öte yandan geride bıraktığımız sezon, tüm kulvarlarda 34 maça çıkan tecrübeli isim 8 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi. Ta, 11 kez de Fas Milli Takımı'nın formasını terletti.