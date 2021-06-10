Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! David Luiz bedavaya geliyor

Son dakika transfer haberi: bombayı patlatıyor! bedavaya geliyor

Son dakika transfer haberi: 'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle hem ligde hem de 'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen sarı-lacivertlilerde gündem transferi. Kanarya, ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona ereek olan 'i kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 08:58
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! David Luiz bedavaya geliyor

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen 'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yeniden 2. kez aday olan başkan Koç geçtiğimiz günlerde yeni teknik direktör için kararını açıklamıştı. Geçtiğimiz sezona yaptığı transferler ile damga vuran Emre Belözoğlu ile yollar ayrılmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! David Luiz bedavaya geliyor

EMRE İLE YOLLAR AYRILDI

Sarı lacivertliler efsane oyuncu Emre Belözoğlu için yaptığı açıklamada; Çocukluk hayali olan formasını giydiği süre boyunca Çubuklu'nun hakkını sonuna kadar veren, formasını çıkarıp Sportif Direktör olarak Kulübümüze hizmetlerine devam eden ve son olarak Futbol A Takım Direktörümüz olarak Fenerbahçemiz için mücadeleye devam eden Emre Belözoğlu, Kulübümüzdeki resmi görevlerinden ayrılmıştır.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! David Luiz bedavaya geliyor

'YOLUN AÇIK OLSUN EMRE'

Emre Belözoğlu'na, kalbi ile atan milyonlarca yürek adına ortaya koyduğu tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; futbolcu olarak en üst seviyeye gelen kaptanımızın bundan sonraki kariyerinde de iyi noktalara geleceğinden şüphemiz olmadığını ve her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bir gün yeniden buluşmak dileğiyle... Her daim yolun açık, şansın bol olsun Fenerbahçeli Emre!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! David Luiz bedavaya geliyor

YABANCI TEKNİK ADAM

Gelecek sezon yabancı bir teknik direktör ile çalışacağını resmen açıklayan Başkan Ali Koç'un adayları da netleşmeye başladı. Sarı lacivertlilerde ön plana çıkan isimlerin başında dünyaca ünlü teknik adam Rafael Benitez geliyor. Diğer adaylar arasında ise Dalic,Roger Schmidt ve Almanya milli takımından ayrılan Löw var.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! David Luiz bedavaya geliyor

SZALAI'NİN YANINA BTRANSFER

Ara transfer döneminde Attila Szalai'yi transfer eden sarı lacivertliler Macar futbolcunun yanına tecrübeli bir defans oyuncusu transfer etmek istiyor. Başkan Koç, şampiyonluk yolunda en önemli bölgelerden biri olan defans hattı için hata yapmak istemiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! David Luiz bedavaya geliyor

DAVID LUIZ İDDİASI

Brezilya basını Premier Lig devi ile sözleşmesi sona eren ve şuan bonservisi elinde olan 'in ile görüştüğünü yazdı. 34 yaşındaki futbolcunun ya Brezilya'ya döneceğini ya da Avrupa'da kalarak Fenerbahçe formasını giyeceğini öne sürdü.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! David Luiz bedavaya geliyor

İSTEKLERİNİ FENERBAHÇE KARŞILADI

Yapılan Haberde Brezilya milli takımının efsane stoperi 'in şu an karar aşamasında olduğunu belirtildi ve "Birçok teklif var ama onun isteklerini şu ana kadar sadece Flamengo ve karşıladı" denildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! David Luiz bedavaya geliyor

MESUT ÖZİL DEVREDE

'nin ara transfer döneminde bomba bir hamle yapıp 'den dünya yıldızı Mesut Özil'i transfer etmesi, transferinde büyük etken olacak. Bir dönem birlikte forma giyen ikilinin yeniden aynı takımda forma giymesi için Özil'in de devreye gireceği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! David Luiz bedavaya geliyor

2 YIL İÇİN 5 MİLYON EURO

Attila Szalai'nin yerine tecrübeli bir takviyesi yapmak isteyen 'nin 'e 2 yıllık sözleşme ve toplam 5 milyon Euro maaş teklif ettiği belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! David Luiz bedavaya geliyor

MÜTHİŞ KARİYER

4 milyon euro piyasa değeri olan Brezilyalı kariyerinde toplamda 540 maçta forma giydi 36 gol ve 26 asiste imza attı. Brezilyal yıldız 2010'da yılın futbolcusu seçilirken, Chelsea ile Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! David Luiz bedavaya geliyor

'de bir yandan seçim çalışmaları yaşanırken bir yandan da transfer iddiaları gündeme geldi. transferi çalışmalarına devam eden sarı lacivertlilerle ilgili Brezilya basınından bomba bir iddia gündeme geldi.

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