Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! David Luiz bedavaya geliyor

YABANCI TEKNİK ADAM
Gelecek sezon yabancı bir teknik direktör ile çalışacağını resmen açıklayan Başkan Ali Koç'un adayları da netleşmeye başladı. Sarı lacivertlilerde ön plana çıkan isimlerin başında dünyaca ünlü teknik adam Rafael Benitez geliyor. Diğer adaylar arasında ise Dalic,Roger Schmidt ve Almanya milli takımından ayrılan Löw var.
SZALAI'NİN YANINA BTRANSFER
Ara transfer döneminde Attila Szalai'yi transfer eden sarı lacivertliler Macar futbolcunun yanına tecrübeli bir defans oyuncusu transfer etmek istiyor. Başkan Koç, şampiyonluk yolunda en önemli bölgelerden biri olan defans hattı için hata yapmak istemiyor.
DAVID LUIZ İDDİASI
Brezilya basını Premier Lig devi Arsenal ile sözleşmesi sona eren ve şuan bonservisi elinde olan David Luiz'in Fenerbahçe ile görüştüğünü yazdı. 34 yaşındaki futbolcunun ya Brezilya'ya döneceğini ya da Avrupa'da kalarak Fenerbahçe formasını giyeceğini öne sürdü.