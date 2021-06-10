Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | Fb haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Oussama Tannane, , ... | Fb haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 'de 2014 yılından bu yana şampiyon olamayan Fenerbahçe, gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak. Deneyimli bir teknik direktör ile çalışacak olan Kanarya'da transfer listesi de hazır. Fırsat transferlerini de kovalayan sarı lacivertlilerin gündemine Oussama Tannane, , gibi isimler geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:10
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan 'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri

KAAN AYHAN

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'nin en önem verdiği pozisyonlardan birisi stoper. Bu bağlamda Fenerbahçe, 'nin yanına iyi bir savunmacı almak istiyor. listede üst sıralarda yer alıyor. 'de için oyanayacak olan Kaan Ayhan'ın menajeri ile temaslar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri

LUCAS BIGLIA

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giten Lucas Biglia'dan vazgeçti. Biglia'nın yabancı kontenjanı, yaşı ve bonservisi bu transfere engel olan sebepler arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri

EDIN VISCA

Geçtiğimiz sezon beklenen performansın altında kalan , Fenerbahçe'nin ısrarla takıma katmak istediği yıldızlar arasında yer alıyor. Visca'da düşüş olması 'in de transfere daha sıcak bakmasını sağladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri

FABIO MARTINS

Geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'da geçiren Fabio Martins, Fenerbahçe'nin transfer gündemine geldi. Fabio Martins, Al Shabab'da 23 maçta forma giyip 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe futbolcuyu kadrosuna katmak için Braga ile iletişime geçti.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri

ANDRE AYEW

Forvet ve kanatlara öncelik veren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen , yeniden dönebilir. Celtic de yıldız futbolcuyla ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Fenerbahçe'de 'ın dışında forması giyen da gündemde. Arsenal'de oynadığı dönemde ile çok yakın olan Kolasinac'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri

DAVID LUIZ

Ara transfer döneminde Attila Szalai'yi transfer eden sarı lacivertliler Macar futbolcunun yanına tecrübeli bir defans oyuncusu transfer etmek istiyor. ve Kolasinac gibi 'de listede yer alıyor. Ülkesine dönmesi gündeme gelen David Luiz için, aracı olacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri

OUSSAMA TANNANE

Oussama Tannane, Fenerbahçe ile görüşmeleri tamamlamak üzere yola çıktı. Sosyal medyadan uçakta görsel paylaşam futbolcu taraftarları heyecanlandırdı.

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