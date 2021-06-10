Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç 'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

KAAN AYHAN

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'nin en önem verdiği pozisyonlardan birisi stoper. Bu bağlamda Fenerbahçe, Atilla Szalai'nin yanına iyi bir savunmacı almak istiyor. Kaan Ayhan listede üst sıralarda yer alıyor. EURO 2020'de A Milli Takım için oyanayacak olan Kaan Ayhan'ın menajeri ile temaslar sürüyor.