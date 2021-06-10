Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mauricio Lemos'a talip! İspanyol ekibi... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'a talip! ekibi... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hayaline ulaşamayan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, oyunculara gelen teklifleri de değerlendirmeye başladı. Kanarya'nın yıldız oyuncusu 'a 'dan talip çıktı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 09:06
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mauricio Lemos'a talip! İspanyol ekibi... (FB spor haberi)

'i 3. sırada tamamlayan , şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mauricio Lemos'a talip! İspanyol ekibi... (FB spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mauricio Lemos'a talip! İspanyol ekibi... (FB spor haberi)

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mauricio Lemos'a talip! İspanyol ekibi... (FB spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan , oyunculara gelen teklifleri de değerlendirmeye başladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mauricio Lemos'a talip! İspanyol ekibi... (FB spor haberi)

Mauricio Lemos'a 'dan talip çıktı. La Liga2'de mücadele eden AD Alcorcon'un Uruguaylı stoperi kiralamak istediği bildirildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mauricio Lemos'a talip! İspanyol ekibi... (FB spor haberi)

AD Alcorcon'un 'ye kiralama ücreti ödemek istemediği, sadece oyuncunun maaşını karşılamayı teklif ettiği ve yanıt beklediği ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mauricio Lemos'a talip! İspanyol ekibi... (FB spor haberi)

Lemos için benzer bir teklif de Çaykur Rizespor'dan gelmişti.

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