Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ezeli rakipler Osayi Samuel'in peşinde

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler hem ligde hem de Devler Ligi'nde mücadele edecekleri için girişimlerini sıklaştırdı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler hem ligde hem de Devler Ligi'nde mücadele edecekleri için girişimlerini sıklaştırdı.
Kanarya'da takıma katılacak isimlerin yanında takımdan gönderilecek futbolcular da merak konusu olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin yıldızları için gün geçtikçe yeni teklifler geliyor.
OSAYI SAMUEL GÜNDEMDE
Fenerbahçe'de beklenen çıkışı yapamayan Bright Osayi Samuel'le Glasgow Rangers ilgilendiği ortaya çıkmıştı. İskoç basını, daha önce Rangers yerine İstanbul'u tercih eden 23 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'de işlerin planlandığı gibi gitmediğini hatırlatmıştı.
CELTIC DE DEVREDE
İskoç basının son iddiasına göre Rangers'in ezeli rakibi Celtic'de Osayi Samuel için devreye girdi.
19 maçta forma giyen ve sadece bir gol ve bir asist yapabilen Osayi Samuel'in hücumun her yönünü oynayabilmesi nedeniyle Rangers için iyi bir tercih olabileceği ve transfer hamlesi gelebileceği kaydedildi.