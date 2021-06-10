Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ezeli rakipler Osayi Samuel'in peşinde

Son dakika transfer haberi: Ezeli rakipler Osayi Samuel'in peşinde

'de teknik adam bilmecesi sürerken, takımdaki mevcut oyunculara teklifler gelmeye başladı. ve 'a kulüplerinin ilgisi devam ederken, sezon ortasında takıma katılan Osayi Samuel için de ezeli rakipler karşı karşıya geldi. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 15:22 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 15:22
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ezeli rakipler Osayi Samuel'in peşinde

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen 'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler hem ligde hem de Devler Ligi'nde mücadele edecekleri için girişimlerini sıklaştırdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ezeli rakipler Osayi Samuel'in peşinde

Kanarya'da takıma katılacak isimlerin yanında takımdan gönderilecek futbolcular da merak konusu olmaya devam ediyor. 'nin yıldızları için gün geçtikçe yeni teklifler geliyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ezeli rakipler Osayi Samuel'in peşinde

OSAYI SAMUEL GÜNDEMDE

'de beklenen çıkışı yapamayan Bright Osayi Samuel'le Glasgow Rangers ilgilendiği ortaya çıkmıştı. İskoç basını, daha önce Rangers yerine İstanbul'u tercih eden 23 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'de işlerin planlandığı gibi gitmediğini hatırlatmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ezeli rakipler Osayi Samuel'in peşinde

CELTIC DE DEVREDE

İskoç basının son iddiasına göre Rangers'in ezeli rakibi Celtic'de Osayi Samuel için devreye girdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ezeli rakipler Osayi Samuel'in peşinde

19 maçta forma giyen ve sadece bir gol ve bir asist yapabilen Osayi Samuel'in hücumun her yönünü oynayabilmesi nedeniyle Rangers için iyi bir tercih olabileceği ve transfer hamlesi gelebileceği kaydedildi.

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