Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Paulo Fonseca'dan kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Son dakika transfer haberleri: 'ye 'dan kötü haber! Yeni takımı belli oldu

'nin teknik direktör adayları arasında bulunan 'dan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Portekizli çalıştırıcının, ekibi ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Tottenham'ın yeni sportif direktörü 'nin Fonseca için ısrarcı olduğu ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 00:43
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Paulo Fonseca'dan kötü haber! Yeni takımı belli oldu

ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren 'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan 'nın ekibi ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Ünlü gazeteci , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Paulo Fonseca, Tottenham'ın yeni teknik direktörü olmaya hazır" ifadesini kullandı.

Paulo Fonseca, son olarak 'da çalışmış ve 2 yılda çıktığı 101 maçta 1.77 puan ortalaması yakalayarak görevinden ayrılmıştı.

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