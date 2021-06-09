Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Paulo Fonseca'dan kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Paulo Fonseca'nın İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Paulo Fonseca, Tottenham'ın yeni teknik direktörü olmaya hazır" ifadesini kullandı.

Paulo Fonseca, son olarak Roma'da çalışmış ve 2 yılda çıktığı 101 maçta 1.77 puan ortalaması yakalayarak görevinden ayrılmıştı.