Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Galatasaray'a Atakan Çankaya çalımı

Son dakika transfer haberleri: 'den ve 'a çalımı

Teknik direktör konusunu yakın zamanda sonuçlandırmaya hazırlanan 'de gidecek-gelecek oyuncular büyük önem taşıyor. Kadronun iskeletini koruma kararı alan sarı-lacivertliler, gözden düşen isimlerle yollarını ayıracak. Deneyimli futbolcularla genç ve potansiyeli yüksek isimleri harmanlamak isteyen sarı-lacivertliler, 'in gelecek vaat eden ön liberosu için devreye girdi. ve 'ın da gündeminde bulunan 22 yaşındaki futbolcu için ile temas kurulacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 19:58
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Galatasaray'a Atakan Çankaya çalımı

Transferde genç oyunculara ayrı bir önem veren , hamlelerini bu hedef doğrultusunda yapıyor. 'ın haberine göre; Fenerbahçe, ezeli rakipleri ve 'ın da devrede olduğu 'yı gündemine aldı. Takıma genç oyuncular katmanın peşinde olan yönetim, forması giyen 22 yaşındaki ön liberoyu listesine ekledi.

ekibiyle temasa geçmeye hazırlanan sarı-lacivertli kurmaylar, transferi bitirmek için şartları zorlayacak. Geçtiğimiz sezon 'de 24 maçta forma giyen genç futbolcu 1 gol kaydetti. Atakan Çankaya ön libero haricinde, ve mevkilerinde forma giyebiliyor.

ATAKAN ÇANKAYA KİMDİR?
altyapısında futbola başlayan ve 9 sezondur altyapı forması giyen Atakan Çankaya, 2015 yılında profesyonel oldu. Genç futbolcu, Ankaragücü'nün dışında ve 'da da forma giydi. Atakan Çankaya 7 kez 'da da mücadele etti.

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