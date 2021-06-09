Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Galatasaray'a Atakan Çankaya çalımı

Transferde genç oyunculara ayrı bir önem veren Fenerbahçe, hamlelerini bu hedef doğrultusunda yapıyor. Yeni Asır'ın haberine göre; Fenerbahçe, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın da devrede olduğu Atakan Çankaya'yı gündemine aldı. Takıma genç oyuncular katmanın peşinde olan yönetim, Ankaragücü forması giyen 22 yaşındaki ön liberoyu listesine ekledi.



Başkent ekibiyle temasa geçmeye hazırlanan sarı-lacivertli kurmaylar, transferi bitirmek için şartları zorlayacak. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 24 maçta forma giyen genç futbolcu 1 gol kaydetti. Atakan Çankaya ön libero haricinde, merkez orta saha ve stoper mevkilerinde forma giyebiliyor.

ATAKAN ÇANKAYA KİMDİR?

Altay altyapısında futbola başlayan ve 9 sezondur altyapı forması giyen Atakan Çankaya, 2015 yılında profesyonel oldu. Genç futbolcu, Ankaragücü'nün dışında Osmanlıspor ve Ankaraspor'da da forma giydi. Atakan Çankaya 7 kez U21 Milli Takım'da da mücadele etti.