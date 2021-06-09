Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Tisserand kararı verildi! Oyuncunun talipleri...

Son dakika transfer haberi: 'de Tisserand kararı verildi! Oyuncunun talipleri...

Son dakika transfer haberleri... 'i 3. sırada tamamlayarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapacak. Sarı-lacivertlilerde, takımdaki geleceği merak konusu olan Tisserand'a talipler olduğu öğrenilirken Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgili kararını verdiği ifade edildi. İşte ayrıntılar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 08:16 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 08:47
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Tisserand kararı verildi! Oyuncunun talipleri...

'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan , şampiyonluk hedefini bu yıl da tutturamayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Sarı-lacivertli takımda köklü bir revizyona gidiliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Tisserand kararı verildi! Oyuncunun talipleri...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza basan 'de öncelikli hedef yeni teknik direktörün belirlenmesi. Bir yandan da kadrodaki değişiklikleri planlayan yönetim, bazı isimlerle ilgili kararını da verdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Tisserand kararı verildi! Oyuncunun talipleri...

Takvim'de yer alan habere göre 'de bekleneni veremeyen 28 yaşındaki defans oyuncusu Marcel Tisserand'a 3 talip birden çıktı. Alman kulüpleri Stuttgart, Union Berlin ve Frankfurt'un Kongolu futbolcuyu istediği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Tisserand kararı verildi! Oyuncunun talipleri...

, Almanya'dan teklifler alan Tisserand'la ilgili kararını verdi. Sarı-lacivertli takım, yeni sezon planlamasında yer almayan tecrübeli stoperin kiralanmasında ya da satılmasında kolaylık sağlayacak. Tisserand, Fenerbahçe'de çıktığı toplam 25 maçta 1 gol atarken 1 de asist yapmıştı.

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