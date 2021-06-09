Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Tisserand kararı verildi! Oyuncunun talipleri...

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hedefini bu yıl da tutturamayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Sarı-lacivertli takımda köklü bir revizyona gidiliyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe'de öncelikli hedef yeni teknik direktörün belirlenmesi. Bir yandan da kadrodaki değişiklikleri planlayan yönetim, bazı isimlerle ilgili kararını da verdi.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen 28 yaşındaki defans oyuncusu Marcel Tisserand'a 3 talip birden çıktı. Alman kulüpleri Stuttgart, Union Berlin ve Frankfurt'un Kongolu futbolcuyu istediği bildirildi.