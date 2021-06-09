Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık ve çılgın gelir...

Son dakika transfer haberi: 'de dev operasyon! 4 ayrılık ve çılgın gelir...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayan Fenerbahçe ligi 3. sırada tamamlamıştı. Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile hazırlanan sarı-lacivertlilerde gündem transfer... Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen 'da yaşanacak ayrılıklar da merak konusu olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de 4 isimle ise yolların ayrılması ve büyük bir gelirin elde edilmesi bekleniyor. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 09:02
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık ve çılgın gelir...

'i üçüncü sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan , yeni sezona kadro yapılanmasıyla başlamak istiyor.. Sarı-lacivertli kulüpte en önemli konu teknik direktör seçimi...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık ve çılgın gelir...

KADRO ÇALIŞMASI BAŞLADI

'de tüm gözler teknik direktöre çevrilse de bir yandan mevcut kadro üzerinde çalışmalar yapılıyor. Yeni yabancı kuralının nasıl şekilleneceği henüz netleşmese bile sarı-lacivertliler birçok plan için hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık ve çılgın gelir...

MAAŞ SIKINTISI

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen bazı yabancı oyuncularda maaş faktörü de ciddi bir sıkıntı olarak dikkat çekiyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle euro cinsinden maaşlar zorluk oluşturuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık ve çılgın gelir...

SAYI AŞAĞI ÇEKİLECEK

Şu anda 'de sözleşmeli 16 yabancı oyuncu bulunuyor. Yabancı kuralı ne olursa olsun sarı-lacivertliler bu sayıyı aşağıya çekmek ve belli bir sınırda tutmayı hedefliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık ve çılgın gelir...

SZALAI İÇİN EURO 2020 BEKLENİYOR

Sözleşmesi biten Cisse ile yollar ayrıldı. Avrupa'da yakından takip edilen Attila Szalai'nin geleceğini ise Macaristan ile EURO 2020'deki performansı belirleyecek. Macar futbolcu için en az 20 milyon Euro talep ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık ve çılgın gelir...

AVRUPA PEŞİNDE

Milliyet'in haberine göre; mevcut kadrodaki yabancı futbolculardan Attila Szalai'nin durumu herkesten çok farklı. Kadronun beğenilen isimlerinden Szalai, Avrupa'da birçok kulüp tarafından takip ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık ve çılgın gelir...

SATIŞIYLA KAYNAK YARATILACAK

Ancak EURO 2020'de Macaristan ile başarılı performansı devam eder ve yüksek bir teklif sunulursa 23 yaşındaki stoper elden çıkarılabilir. Ara transferde kadroya dahil edilen 23 yaşındaki Macar oyuncunun satışıyla kulübün taze kaynak ihtiyacı da çözülebilir.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık ve çılgın gelir...

ZAJC PİYANGOSU

Sarı-lacivertli takımda kiradan dönecek yabancı oyuncular için de hazırlıklar bekleniyor. Frey, Ademi, Zanka ve Zajc konusunda çalışmalar sürüyor. Zajc için Genoa ile görüşmeler devam ediyor ve Sloven yıldızın bu kez bonservisiyle birlikte ayrılmasına sıcak bakılıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık ve çılgın gelir...

3 MİLYON EURO

Hatta Zajc'tan 3 milyon euro civarında para kazanılması bekleniyor. Zanka için Kopenhag da istekli. Ademi ve Frey konusunda ise henüz ciddi bir gelişme bulunmuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık ve çılgın gelir...

3 İSİM KİRAYA GÖNDERİLECEK

Kadrodaki milli futbolcuların fazlalığı da bu çalışmada avantaj sağlıyor. İlk etapta hayal kırıklığı yaratan Samatta, Tisserand, Lemos gibi isimlerin kiraya gönderilmesi düşünülüyor. Samatta, Gustavo, Tisserand gibi isimlerin toplam maaşı 8-10 milyon euroya yaklaşıyor. Bu isimlerin performans olarak da bekleneni verememesi ayrılık ihtimallerini artırıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık ve çılgın gelir...

GUSTAVO VE SOSA İÇİN HOCA KARARI

Gustavo ve Sosa gibi yaşı 35'i bulan oyuncuların geleceği için yeni hoca bekleniyor. Bu iki isme kulüplerin talip olduğu biliniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık ve çılgın gelir...

PEROTTI İÇİN AYRILIK KARARI

Müzmin sakat olan Perotti için de ayrılık yolu yaklaşıyor. Thiam konusunda da teklif olması halinde düğmeye basılacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık ve çılgın gelir...

PELKAS KALIYOR

Sözleşmeli 16 yabancı oyuncusu bulunan 'de kalması beklenen isimler büyük ölçüde netleşmiş durumda. Geçen sezonun ayakta kalan futbolcularından Dimitris Pelkas, eğer flaş bir teklif gelmezse yeni sezonda da takımın önemli oyuncularından olacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık ve çılgın gelir...

NOVAK İÇİN UMUT VAR

Fazla forma şansı bulamayan ancak geçmiş dönemlerdeki performansıyla halen daha umut veren Filip Novak'ın da kalması bekleniyor. 12 golle 2020-21 sezonunda takım adına en skorer oyuncu olan Enner Valencia da kariyerine formasıyla devam edecek.

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