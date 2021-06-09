Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık ve çılgın gelir...

SATIŞIYLA KAYNAK YARATILACAK Ancak EURO 2020'de Macaristan ile başarılı performansı devam eder ve yüksek bir teklif sunulursa 23 yaşındaki stoper elden çıkarılabilir. Ara transferde kadroya dahil edilen 23 yaşındaki Macar oyuncunun satışıyla kulübün taze kaynak ihtiyacı da çözülebilir.

ZAJC PİYANGOSU Sarı-lacivertli takımda kiradan dönecek yabancı oyuncular için de hazırlıklar bekleniyor. Frey, Ademi, Zanka ve Zajc konusunda çalışmalar sürüyor. Zajc için Genoa ile görüşmeler devam ediyor ve Sloven yıldızın bu kez bonservisiyle birlikte ayrılmasına sıcak bakılıyor.