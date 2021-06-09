Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de hasret sona eriyor! Vedat Muriç transferi an meselesi

Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe 'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç 'te flaş gelişme... İtalya'da beklentilerin altında kalan eski yıldızını tekrar kadrosuna katmanın planlarını yapan sarı-lacivertliler, uzun süredir temaslarını sürdürüyordu.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO

Performansı nedeniyle eleştirildiği İtalya'da böyle bir konuyla da gündeme gelmekten rahatsızlık duyan Muriç, Lazio'ya ayrılık talebini iletti. İtalya'da mutsuz olduğunu dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, kendisini isteyen eski kulübü F.Bahçe'ye haber yolladı.