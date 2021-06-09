Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de hasret sona eriyor! Vedat Muriç transferi an meselesi

Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç'te flaş gelişme... İtalya'da beklentilerin altında kalan eski yıldızını tekrar kadrosuna katmanın planlarını yapan sarı-lacivertliler, uzun süredir temaslarını sürdürüyordu.
Kosovalı'nın da İstanbul'a dönmek istediği belirtilirken, İtalya'da önceki gün sıcak saatler yaşandı. Lazio Sportif Direktörü Tare'nin Vedat transferinde 3 komisyoncuyu para kazandırdığının ortaya çıkması büyük yankı uyandırmıştı.
YILLIK 2.5 MİLYON EURO
Performansı nedeniyle eleştirildiği İtalya'da böyle bir konuyla da gündeme gelmekten rahatsızlık duyan Muriç, Lazio'ya ayrılık talebini iletti. İtalya'da mutsuz olduğunu dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, kendisini isteyen eski kulübü F.Bahçe'ye haber yolladı.