Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de hasret sona eriyor! Vedat Muriç transferi an meselesi

Son dakika spor haberi: 'de hasret sona eriyor! transferi an meselesi

'de son dakika haberi... Beklentilerin altında kaldığı Lazio’da ismi farklı konularla anılan Kosovalı golcü , gemileri yaktı. İtalyan kulübüne mutsuz olduğunu dile getiren yıldız oyuncu, ayrılmak istediğini de vurguladı. Kanarya'nın 17.5 milyon euro'ya sattığı Muriç'i kiralık olarak kadrosuna katması an meselesi. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de hasret sona eriyor! Vedat Muriç transferi an meselesi

Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle 'den Lazio'ya transfer olan 'te flaş gelişme... İtalya'da beklentilerin altında kalan eski yıldızını tekrar kadrosuna katmanın planlarını yapan sarı-lacivertliler, uzun süredir temaslarını sürdürüyordu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de hasret sona eriyor! Vedat Muriç transferi an meselesi

Kosovalı'nın da İstanbul'a dönmek istediği belirtilirken, İtalya'da önceki gün sıcak saatler yaşandı. Lazio Sportif Direktörü Tare'nin Vedat transferinde 3 komisyoncuyu para kazandırdığının ortaya çıkması büyük yankı uyandırmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de hasret sona eriyor! Vedat Muriç transferi an meselesi

YILLIK 2.5 MİLYON EURO
Performansı nedeniyle eleştirildiği İtalya'da böyle bir konuyla da gündeme gelmekten rahatsızlık duyan Muriç, Lazio'ya ayrılık talebini iletti. İtalya'da mutsuz olduğunu dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, kendisini isteyen eski kulübü F.Bahçe'ye haber yolladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de hasret sona eriyor! Vedat Muriç transferi an meselesi

Kiralık olarak eski yıldızını kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertlilerin şartları zorlamaya hazır olduğu öğrenildi. 'in Lazio'da kazandığı yıllık 2.5 milyon euro'yu ödeyecek olan F.Bahçe'de imzaların atılmasının an meselesi olduğu iddia edildi.

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