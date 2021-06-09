Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Napoli Dimitris Pelkas'a talip oldu!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dimitris Pelkas transferin gözdesi konumuna geldi. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen 27 yaşındaki oyuncu, Avrupa kulüplerini peşine taktı. Pelkas'a Rubin Kazan ve Lyon'un ardından bir talip daha çıktığı iddia edildi.

Yunan basınından Metrosport'un haberine göre; İtalya Serie A ekibi Napoli, Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katmak istiyor. Habere göre, Napoli henüz Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletmiş değil.