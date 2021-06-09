Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Napoli Dimitris Pelkas'a talip oldu!

Son dakika transfer haberleri: 'a talip oldu!

Transfer operasyonunu sürdüren 'de gözler bir yandan da mevcut oyuncuların son durumuna çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertlilerdeki geleceği belirsizliğini koruyan , kulüplerinin gözdesi konumuna geldi. ve 'un ardından ekibi 'nin de Yunan yıldızı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 23:57
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Napoli Dimitris Pelkas'a talip oldu!

'nin yıldız futbolcusu transferin gözdesi konumuna geldi. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen 27 yaşındaki oyuncu, kulüplerini peşine taktı. Pelkas'a ve 'un ardından bir talip daha çıktığı iddia edildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Napoli Dimitris Pelkas'a talip oldu!

Yunan basınından Metrosport'un haberine göre; İtalya Serie A ekibi , 'ı kadrosuna katmak istiyor. Habere göre, Napoli henüz 'ye resmi teklifini iletmiş değil.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Napoli Dimitris Pelkas'a talip oldu!

15 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Sarı-lacivertli takımın Pelkas'tan 15 milyon euro civarı bir bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor. Öte yandan Yunan ekibi PAOK'un, Pelkas'ın sonraki satışından yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Napoli Dimitris Pelkas'a talip oldu!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de formasıyla 32 maça çıkan , 7 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çekti. Yunan yıldızın, sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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