Son dakika FB transfer haberleri | Oussama Tannane Fenerbahçe için İstanbul'da!

Hollanda'nın Vitesse takımında forma giyen Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Ailesi ve menajeri ile birlikte Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 15.30'da Amsterdam'dan gelen Tannane, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.



"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"



İsmi bir çok Türk takımıyla anılan Tannane, "Görüşmeler sürüyor. Henüz süreç tamamlanmış değil. O yüzden bir şey söylemem doğru olmaz. İstanbul'da oynamak isterim. Sonuçlandığında hep birlikte göreceğiz" dedi. Daha önce İstanbul'a bir çok kez geldiğini ve çok sevdiğini belirterek transfer görüşmeleri ile ilgili olarak detay vermekten kaçındı.

Oussama Tannane'nin adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

OUSSAMA TANNANE KİMDİR? MEVKİSİ NE? YAŞI KAÇ?

23 Mart 1994 yılında Fas'ta dünyaya gelen Oussama Tannane, kariyerine Ajax altyapısında başladı. PSV, Utrecht, Heerenveen, Saint-Etienne, Las Palmas ve Vitesse gibi kulüplerde forma giyen 27 yaşındaki on numaranın, Vitesse ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Baş mevkisi on numara olan Tannane, sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Faslı futbolcunun aynı zamanda Hollanda pasaportu da mevcut. Öte yandan geride bıraktığımız sezon, tüm kulvarlarda 34 maça çıkan tecrübeli isim 8 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi. Ta, 11 kez de Fas Milli Takımı'nın formasını terletti.