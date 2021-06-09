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Son dakika transfer haberleri | transferinden vazgeçti!

'de yeni sezona hazırlanan , transfer çalışmalarına hız verdi. Bir dönem 'ün Arjantinli yıldızı ile ilgilenen sarı lacivertliler bu transferden vazgeçti. İşte detaylar ve nedeni...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 21:46
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe Lucas Biglia transferinden vazgeçti!

Teknik adam belirsizliği süren 'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Sarı lacivertli ekibin, forması giyen transferi konusunda karar değiştirdiği ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, her ne kadar performansı iyi olsa da hem yaşı ve hem de bonservis talebi nedeniyle deneyimli oyuncunun transferinden vazgeçti.

SÜLEYMAN HURMA NE DEMİŞTİ?

Adı Fenerbahçe ile anılan Lucas Biglia hakkında konuşan Fatih Karagümrük Başkanı , "Fenerbahçe ve ile konuştuk ama çok istiyoruz, verir misin diye bir şey olmadı. Trabzonspor'da da sayın başkan ile görüştük, bir dönüşleri olacaktı, olmadı. Fenerbahçe de sordu." demişti.

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