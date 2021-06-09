Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe Lucas Biglia transferinden vazgeçti!

Teknik adam belirsizliği süren Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Sarı lacivertli ekibin, Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia transferi konusunda karar değiştirdiği ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, her ne kadar performansı iyi olsa da hem yaşı ve hem de bonservis talebi nedeniyle deneyimli oyuncunun transferinden vazgeçti.

SÜLEYMAN HURMA NE DEMİŞTİ?

Adı Fenerbahçe ile anılan Lucas Biglia hakkında konuşan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Fenerbahçe ve Trabzonspor ile konuştuk ama çok istiyoruz, verir misin diye bir şey olmadı. Trabzonspor'da da sayın başkan ile görüştük, bir dönüşleri olacaktı, olmadı. Fenerbahçe de sordu." demişti.