Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de yol haritası çizildi! Benitez ve B Planı...

'de yol haritası çizildi! Benitez ve B Planı...

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'de teknik direktör çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kanarya'nın listesinde ilk sırada bulunan 16 Haziran'da resmi görüşme için 'da olacak. Tecrübeli teknik adam sarı laciverlilerin projesini beğenirse sözleşmeye imza atacak. Ancak Fenerbahçe her ihtimale karşı yedekte iki Portekizli ismi daha tutuyor ve ikisiyle de temaslar sürüyor. ( haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de yol haritası çizildi! Benitez ve B Planı...

'de teknik direktör meselesinde her geçen gün sona yaklaşılıyor. Başkan Ali Koç ile birlikte Sarı-Lacivertli kurmayların teknik direktör meselesindeki yol haritası da ortaya çıkmış durumda…

Fenerbahçe'de yol haritası çizildi! Benitez ve B Planı...

Bir süredir dünyaca İspanyol teknik adam ile temas halinde olan , tecrübeli çalıştırıcıyı 'a davet etmişti. Takvim'in haberine göre, Benitez, 16 Haziran tarihinde İstanbul'da olacak ve Başkan Ali Koç'un projesini 1. ağızdan dinleyecek.

Fenerbahçe'de yol haritası çizildi! Benitez ve B Planı...

Anlaşma kesin olarak sağlanırsa İspanyol teknik adam ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Ancak yönetimi yine de her ihtimale karşı alternatif isimleri hazırda tutuyor.

Fenerbahçe'de yol haritası çizildi! Benitez ve B Planı...

Öte yandan, içini sağlama almayı da ihmal etmedi. Listesindeki pek çok teknik adamla iletişime geçen ve nabız yoklayan sarı lacivertli kulüp 'le anlaşma gerçekleşmemesi halinde yine Portekizli iki teknik adamı da yedekte tutuyor.

Fenerbahçe'de yol haritası çizildi! Benitez ve B Planı...

Bu isimlerden ilki 48 yaşındaki Paulo Fonseca. 'nin menajer Batur Altıparmak'a yetki vermesinin ardından Altıparmak, Fonseca'nın menajeri Marco Abreu ile görüşmüştü. Fonseca kariyerinde daha önce Braga, Shakhtar Donetsk ve Roma gibi takımları çalıştırdı.

Fenerbahçe'de yol haritası çizildi! Benitez ve B Planı...

Benitez'in hayır demesi halinde B planı olarak tutulan diğer isimse başka bir Portekizli isim Andres Villas-Boas. 43 yaşındaki teknik adam en son Fransız devi Marsilya'yı çalıştırdı. Ancak, Villas-Boas sadece 'nin listesinde değil. Portekizli teknik adamı Vedat Muriqi'nin formasını giydiği İtalyan ekibi Lazio da yakından takip ediyor.

SON DAKİKA