Fenerbahçe'de yol haritası çizildi! Benitez ve B Planı...

Öte yandan, Fenerbahçe içini sağlama almayı da ihmal etmedi. Listesindeki pek çok teknik adamla iletişime geçen ve nabız yoklayan sarı lacivertli kulüp Rafael Benitez'le anlaşma gerçekleşmemesi halinde yine Portekizli iki teknik adamı da yedekte tutuyor.

Bu isimlerden ilki 48 yaşındaki Paulo Fonseca. Fenerbahçe'nin menajer Batur Altıparmak'a yetki vermesinin ardından Altıparmak, Fonseca'nın menajeri Marco Abreu ile görüşmüştü. Fonseca kariyerinde daha önce Braga, Shakhtar Donetsk ve Roma gibi takımları çalıştırdı.