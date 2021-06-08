Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz hoca önerisi! Domenico Tedesco ve Luis Castro... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'ye sürpriz hoca önerisi! ve ... ()

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hayaline ulaşamayan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Yaz transfer dönemi için de çalışmalara başlayan sarı lacivertlilerde öncelik teknik direktör. , yeni teknik direktörünü bulmak için çalışmalarına devam ederken, gündemdeki 1 numaralı isim olmuştu. Dünyaca ünlü ismin ardından flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre takımından ayrılan Alman teknik adam ile Portekizli 'nun Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 09:37
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz hoca önerisi! Domenico Tedesco ve Luis Castro... (FB spor haberi)

'i 3. sırada tamamlayan , şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz hoca önerisi! Domenico Tedesco ve Luis Castro... (FB spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz hoca önerisi! Domenico Tedesco ve Luis Castro... (FB spor haberi)

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz hoca önerisi! Domenico Tedesco ve Luis Castro... (FB spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan 'da öncelik gündem teknik direktör...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz hoca önerisi! Domenico Tedesco ve Luis Castro... (FB spor haberi)

takımından ayrılan Alman teknik adam ile Portekizli 'nun 'ye önerildiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz hoca önerisi! Domenico Tedesco ve Luis Castro... (FB spor haberi)

İtalyan asıllı Tedesco'nun menajerinin, sarı-laciverli kurmaylarla bir görüşme yaptığı belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz hoca önerisi! Domenico Tedesco ve Luis Castro... (FB spor haberi)

ise Shakhtar Donetsk'i 2019-20'de şampiyon yapmıştı. İki teknik direktör de boşta.

SON DAKİKA