Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz hoca önerisi! Domenico Tedesco ve Luis Castro... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya'da öncelik gündem teknik direktör...
Spartak Moskova takımından ayrılan Alman teknik adam Domenico Tedesco ile Portekizli Luis Castro'nun Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi.
İtalyan asıllı Tedesco'nun menajerinin, sarı-laciverli kurmaylarla bir görüşme yaptığı belirtiliyor.
Luis Castro ise Shakhtar Donetsk'i 2019-20'de şampiyon yapmıştı. İki teknik direktör de boşta.