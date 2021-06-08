Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Edin Visca ve Cengiz Ünder.... (FB spor haberi)

Sarı lacivertliler önümüzdeki sezon çok tecrübeli ve yıldız bir hocayı takımın başına getirmek istiyor. Öte yandan ise transferde de vakit kaybetmek istemiyor.

Seçim ve teknik direktör gündemiyle uğraşan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını ise arka plana atmadı. Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da mücadele edecek olan Kanarya, yeni sezona kadrosuna önemli takviyeler yaparak başlamak istiyor.