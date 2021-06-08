Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Edin Visca ve Cengiz Ünder.... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'den yılın bombası! ve .... ()

Son dakika transfer haberi: Spor Toto 'i 3. sırada bitiren 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde bir yandan hoca arayışları sürerken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer arayışlarını sürdüren Kanarya, 'in yıldız oyuncusu ve milli oyuncumuz 'i transfer etmek istiyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 13:08
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Edin Visca ve Cengiz Ünder.... (FB spor haberi)

gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı lacivertlilerde yeni sezon öncesi bir yandan seçim telaşı sürerken, diğer yandan da hoca arayışları devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Edin Visca ve Cengiz Ünder.... (FB spor haberi)

HOCA SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ

Geçtiğimiz sezon birçok transfer ile kaliteli bir kadro kuran Kanarya, teknik direktör konusunda ise beklediğini bulamamıştı. 'de ile sezona başlanmış ardından takımın başına getirilmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Edin Visca ve Cengiz Ünder.... (FB spor haberi)

"RİSKE ATMAK İSTEMİYORUZ"

Genç teknik adamın da deneyimsiz olması sebebiyle başkan , "Hem Emre'yi hem de kulübü riske atmamak adına yolların ayrılmasına karar verdik" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Edin Visca ve Cengiz Ünder.... (FB spor haberi)

Sarı lacivertliler önümüzdeki sezon çok tecrübeli ve yıldız bir hocayı takımın başına getirmek istiyor. Öte yandan ise transferde de vakit kaybetmek istemiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Edin Visca ve Cengiz Ünder.... (FB spor haberi)

Seçim ve teknik direktör gündemiyle uğraşan , transfer çalışmalarını ise arka plana atmadı. Gelecek sezon hem ligde hem de 'da mücadele edecek olan Kanarya, yeni sezona kadrosuna önemli takviyeler yaparak başlamak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Edin Visca ve Cengiz Ünder.... (FB spor haberi)

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Başkan , en az 1 , 1 bek, 2 forvet ve oyuncusu alacaklarını ifade etmişti. Sarı lacivertlilerin transfer etmek istediği yıldızlar belli oldu. 2 kanadını birden değiştirecek olan , birine 'in yıldızı, diğerine ise 'ın vazgeçilmez oyuncularından birisini alacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Edin Visca ve Cengiz Ünder.... (FB spor haberi)

EDIN VISCA BU KEZ BİTECEK

Uzun süredir 'nin gündeminde olan ve Medipol forması giyen 'nın, gelecek sezon çubuklu formayı giymesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Edin Visca ve Cengiz Ünder.... (FB spor haberi)

Özellikle bu sezon başarılı grafiğinden uzak kalan 31 yaşındaki için Medipol de transfere sıcak bakıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Edin Visca ve Cengiz Ünder.... (FB spor haberi)

BELÖZOĞLU FAKTÖRÜ

'nun da sarı lacivertli kulüpte çalıştığı dönemde Visca'ya özel bir ilgisi olduğu bilinirken, kulüpten ayrılmasının ardından yine de bu transferde aktif rol oynaması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Edin Visca ve Cengiz Ünder.... (FB spor haberi)

ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bosnalı oyuncunun da 'ye gitmek istediği gelen bilgiler arasında.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Edin Visca ve Cengiz Ünder.... (FB spor haberi)

Kanarya, henüz resmi bir teklif yapmasa da turuncu lacivertli kulüp ile temaslarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Edin Visca ve Cengiz Ünder.... (FB spor haberi)

CENGİZ ÜNDER ADIM ADIM KANARYA'YA!

'de gündem olan bir diğer isim . 'ımızın da en önemli oyuncularından birisi olan Cengiz, son dönemlerde kulübü Roma'da istenmeyen adam haline geldi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Edin Visca ve Cengiz Ünder.... (FB spor haberi)

MOURINHO'NUN KARARI ÖNEMLİ

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de geçiren 23 yaşındaki futbolcu, Leicester ekibinde de istediği performansı gösteremedi. Özellikle son zamanlarda sakatlıklarla da boğuşan yıldız futbolcu için, Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun da kararı önemli rol oynayacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Edin Visca ve Cengiz Ünder.... (FB spor haberi)

İTALYANLAR DA DUYURDU

Sarı lacivertlilerin Cengiz'e kesin olarak bir ilgisi olduğu bilinirken, İtalyan basınında da Roma'da düşünülmezse 'nin yolunu tutabileceği yazılıp çiziliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Edin Visca ve Cengiz Ünder.... (FB spor haberi)

İtalyan kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun piyasa değeri ise 18 milyon Euro. 'nin Roma ile bonservis konusunda anlaşamaması halinde kiralama formülünü de kullanması bekleniyor.

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