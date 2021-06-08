Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Edin Visca ve Cengiz Ünder.... (FB spor haberi)

Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı lacivertlilerde yeni sezon öncesi bir yandan seçim telaşı sürerken, diğer yandan da hoca arayışları devam ediyor.
HOCA SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ
Geçtiğimiz sezon birçok transfer ile kaliteli bir kadro kuran Kanarya, teknik direktör konusunda ise beklediğini bulamamıştı. Fenerbahçe'de Erol Bulut ile sezona başlanmış ardından Emre Belözoğlu takımın başına getirilmişti.
"RİSKE ATMAK İSTEMİYORUZ"
Genç teknik adamın da deneyimsiz olması sebebiyle başkan Ali Koç, "Hem Emre'yi hem de kulübü riske atmamak adına yolların ayrılmasına karar verdik" ifadelerini kullanmıştı.