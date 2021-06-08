Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Galatasaray'a yılın çalımı

Son dakika transfer haberi: 'den ve 'a yılın çalımı

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk iopini göğüslemek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler nokta transferlerle kadrosunu genişletmek istiyor. Kanarya ve 'ın da devrede olduğu yıldız futbolcu için girişimlerini sıklaştırdı ve transferde bir adım öne geçti. İşte o isim ve son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 10:35
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Galatasaray'a yılın çalımı

Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek isteyen , yeni sezon öncesi yeniden yapılanmaya gitme kararı aldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran sarı-laciverlilerde birçok futbolcu da yolcu...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Galatasaray'a yılın çalımı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya, nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirip emin adımlarla şampiyonluğa yürümenin hesaplarını yapıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Galatasaray'a yılın çalımı

Bu bağlamda girişimlerini sıklaştıran 'de gündeme, ve 'ın da devrede olduğu Atakan Çankaya geldi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Galatasaray'a yılın çalımı

Sarı-lacivertliler'in , ve Süper Lig'in yeni ekibi Altay'ın da devreye girdiği Atakan Çankaya transferinde bir adım önde olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Galatasaray'a yılın çalımı

Atakan Çankaya kimdir?

25 Haziran 1998 Konak doğumlu olan Atakan Çankaya 2008 yılında Altay alt yapısında futbola başladı. 9 sezondur alt yapı forması giyen 22 yaşındaki futbolcu 2015 yılında profesyonel yapıldı. Atakan ön libero ve orta sahada görev yapabiliyor.

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