Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Galatasaray'a yılın çalımı

Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yeniden yapılanmaya gitme kararı aldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran sarı-laciverlilerde birçok futbolcu da yolcu...
Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yeniden yapılanmaya gitme kararı aldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran sarı-laciverlilerde birçok futbolcu da yolcu...
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya, nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirip emin adımlarla şampiyonluğa yürümenin hesaplarını yapıyor.
Bu bağlamda girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe'de gündeme, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da devrede olduğu Atakan Çankaya geldi.
Sarı-lacivertliler'in Beşiktaş, Galatasaray ve Süper Lig'in yeni ekibi Altay'ın da devreye girdiği Atakan Çankaya transferinde bir adım önde olduğu öğrenildi.
Atakan Çankaya kimdir?
25 Haziran 1998 Konak doğumlu olan Atakan Çankaya 2008 yılında Altay alt yapısında futbola başladı. 9 sezondur alt yapı forması giyen 22 yaşındaki futbolcu 2015 yılında profesyonel yapıldı. Atakan ön libero ve orta sahada görev yapabiliyor.