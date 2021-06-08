Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Galatasaray'a yılın çalımı

Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe , yeni sezon öncesi yeniden yapılanmaya gitme kararı aldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran sarı-laciverlilerde birçok futbolcu da yolcu...

Bu bağlamda girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe'de gündeme, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da devrede olduğu Atakan Çankaya geldi.