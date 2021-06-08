Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac...

Son dakika spor haberleri: İşte 'nin transfer listesindeki isimler! , , ...

Son dakika haberleri... 'de 2014 yılından bu yana şampiyon olamayan Fenerbahçe, gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak. Deneyimli bir teknik direktör ile çalışacak olan 'da transfer listesi de hazır. Fırsat transferlerini de kovalayan sarı lacivertlilerin gündemine , , gibi isimler geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 15:41 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 15:41
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan 'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan 'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri

CENGİZ ÜNDER

Kanat arayışlarını sürdüren 'de yeniden gündeme geldi. Roma'dan 'e kiralanan ancak yeterli forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i takıma katmak için çalışmalar başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri

KOSTAS TSIMIKAS

'un geçtiğimiz yaz 'tan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı , sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. Hen Liverpool hem futbolcu kiralama yöntemine sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri

ANDREAS CORNELIUS

Ezeli rakipler ve transferde karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alan için resmen devreye girdi. Menajer ve kulüp ile görüşmeler başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri

MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE

'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Bu süreçte kulübe menajerlerden öneriler gelmeye devam ediyor. Romdhane'nin menajeri Aziz Ben Aissa, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili iki büyük kulübe öneride bulundu.Ben Romdhane ile ilgili hem G.Saray'a hem F.Bahçe'ye geniş bir sunum yapıldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri

ANDREA RANOCCHIA

Atilla Szalai'nin sergilediği performanstan oldukça memnun olan , deneyimli bir stoper ile savunma hattını güçlendirmek istiyor. Sarı lacivertli ekip aradığı kanı İtalya'da buldu. Andrea Ranocchia, Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri

MITROVIC

Fulham forması giyen Aleksandar Mitrovic, sarı lacivertli ekibin ilgilendiği forvetler arasında yer alıyor. Büyük umutlarla transfer olduğu İngiltere Premier Lig'de beklentilerin altında kalan Mitrovic, yeni bir çıkış noktası olarak 'ye sıcak bakıyor. Yıldız futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralanmak isteniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Mesut Özil'in Arsenal'den arkadaşı olan 'ın sözleşmesi sona eriyor. Geçtiğimiz sezonu Schalke 04'te kiralık tamamlayan yıldız futbolcuyla görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri

SEGIO ARRIBAS

'de yeni bir hücum hattı kurma çabaları sürüyor. Sarı lacivertli ekip, yapılacak takviyelerle sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Hücum hattını yenilemeye hazırlanan , gündemine Real Madrid altyapısında yetişen ve şu anda rezerv takımda forma giyen 'ı aldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri

SİME VRSALJKO

aradığı sağ beki buldu. İspanya La Liga'yı şampiyon tamamlayan Atletico Madrid'in futbolcusu olan Hırvat yıldız listeye giriş yaptı.

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