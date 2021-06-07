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Son dakika transfer haberleri: basını duyurdu! 'ye

Son dakika transfer haberleri... ’in gazetesi, Fenerbahçe’nin ’un kadroda düşünmediği Sloven golcü ’ı transfer etmek istediğini ileri sürdü. Lizbon'un Sporar için istediği teklifi bulamazsa, bir kez daha kiralık formülüne sıcak bakacağı bildirildi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:13
Son dakika transfer haberleri: Portekiz basını duyurdu! Andraz Sporar Fenerbahçe'ye

'un gözden çıkardığı 'ın 'ye transferi gündemde. 'in gazetesinde yer alan haberde, Lizbon teknik direktörü Amorim'in sezonu 'da geçiren Sloven golcüyü satış listesine koyduğu belirtilirken, en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu iddia edildi. Lizbon'un Sporar için istediği teklifi bulamazsa, bir kez daha kiralık formülüne sıcak bakacağı bildirildi. 27 yaşındaki Sporar geride bıraktığımız sezonda Lizbon+Braga formalarıyla 'ni 29 maçta 6 golle tamamladı.

2016'dan bu yana da görev yapan Sporar'ın milli formayla 30 maçta 4 golü bulunuyor. 2020'nin başında 'dan 6 milyon euro'ya transfer edilen Sporar, Sporting formasıyla 38 maçta 11 gol kaydetti.

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