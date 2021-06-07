Son dakika transfer haberleri: Portekiz basını duyurdu! Andraz Sporar Fenerbahçe'ye

Sporting Lizbon'un gözden çıkardığı Andraz Sporar'ın Fenerbahçe'ye transferi gündemde. Portekiz'in Record gazetesinde yer alan haberde, Lizbon teknik direktörü Amorim'in sezonu Braga'da geçiren Sloven golcüyü satış listesine koyduğu belirtilirken, en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu iddia edildi. Lizbon'un Sporar için istediği teklifi bulamazsa, bir kez daha kiralık formülüne sıcak bakacağı bildirildi. 27 yaşındaki Sporar geride bıraktığımız sezonda Lizbon+Braga formalarıyla Portekiz Ligi'ni 29 maçta 6 golle tamamladı.



2016'dan bu yana Slovenya milli takımında da görev yapan Sporar'ın milli formayla 30 maçta 4 golü bulunuyor. 2020'nin başında Slovan Bratislava'dan 6 milyon euro'ya transfer edilen Sporar, Sporting formasıyla 38 maçta 11 gol kaydetti.