Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Joshua King Fenerbahçe'ye önerildi!

Son dakika transfer haberleri: 'ye önerildi!

Gelecek sezon şampiyonluk için kolları sıvayan ve transfer harekatına başlayan 'ye sürpriz bir transfer önerisi geldi. ekibi ’un serbest bıraktığı Norveçli forvet arkası+kanat oyuncusu , Fenerbahçe’ye teklif edildi. Yıldız oyuncunun menajerliğini , , 'nin de bağlı olduğu Rogon şirketinin yapması transfer ihtimalini güçlendiriyor. İşte detaylar... | FB transfer haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:15 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:21
Son dakika transfer haberleri: Joshua King Fenerbahçe'ye önerildi!
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Transfer çalışmalarını sürdüren 'ye menajerler 'la sözleşmesi biten 'i önerdi. 29 yaşındaki oyuncu, şubat ayında geldiği Everton forması ile Premier Lig'de 137 dakika süre alırken, gol ve asist kaydedememişti.

Son dakika transfer haberleri: Joshua King Fenerbahçe'ye önerildi!

Norveç Milli Takımı'nda 54 maçta 17 gol atan King, forvet arkası, forvet ve kanatlarda oynayabiliyor. Kariyerinde Manchester United, Mönchengladbach, Blackburn Rovers, Bournemouth, Hull City formaları giyen tecrübeli ismin menajerliğini, , Pelkasve 'nin de bağlı olduğu Rogon şirketi yapıyor.

Son dakika transfer haberleri: Joshua King Fenerbahçe'ye önerildi!

Geçtiğimiz sezon 25 maçta 3 gol ve 2 asistle oynayan King, Premier Lig'de toplamda 172 maça çıkıp 48 gol artı 15 asist üretti.

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