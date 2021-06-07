Son dakika transfer haberleri: Joshua King Fenerbahçe'ye önerildi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'ye menajerler Everton 'la sözleşmesi biten Joshua King 'i önerdi. 29 yaşındaki oyuncu, şubat ayında geldiği Everton forması ile Premier Lig'de 137 dakika süre alırken, gol ve asist kaydedememişti.

Norveç Milli Takımı'nda 54 maçta 17 gol atan King, forvet arkası, forvet ve kanatlarda oynayabiliyor. Kariyerinde Manchester United, Mönchengladbach, Blackburn Rovers, Bournemouth, Hull City formaları giyen tecrübeli ismin menajerliğini, Gustavo, Pelkasve Szalai'nin de bağlı olduğu Rogon şirketi yapıyor.

