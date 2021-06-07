Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. İlk hedef olarak Alman ve Portekizli hocaları belirleyen sarı-lacivertliler girişimleri sürdürürken henüz sonuca ulaşamadı. Polonya Milli Takımı'nın başındaki Paulo Sousa'ya teklif yaptığı ortaya çıkan yönetim daha üst düzey bir isim için çaba harcıyor. Bu kapsamda Roma'dan ayrılan Paulo Fonseca'dan yanıt beklendiği belirtiliyor.



SÜRPRİZ DE OLABİLİR

Alman adaylardan ise Rangnick gündemdeki yerini korurken, başkan Ali Koç'un geçen sezon da istediği Roger Schmidt için de tekrar nabız yoklandığı gelen haberler arasında. PSV ile 1 yıl daha kontratı olan Schmidt'in şimdilik ayrılığı düşünmediği ancak durumun değişebileceği bildirildi. Listede sürpriz adayların da yer aldığı dile getirilirken, bu hafta isimlerin netlik kazanması bekleniyor.