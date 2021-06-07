Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de dev harekat! Paulo Sousa, Paulo Fonseca, Roger Schmidt ve Rafael Benitez'e teklif gitti

Son dakika transfer haberleri: 'de dev harekat! , Paulo Fonseca, Roger Schmidt ve 'e teklif gitti

'de teknik adam taarruzu 4 koldan devam ediyor. Portekizli 'yı yedekte tutan sarı-lacivertlilerin 4 çalıştırıcıya teklif yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan 'nın ilgilendiği iddia edilen dünyaca ünlü hoca ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında son durum...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:11 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:11
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de dev harekat! 4 teknik adama teklif gitti

'de teknik direktör arayışları devam ediyor. İlk hedef olarak Alman ve Portekizli hocaları belirleyen sarı-lacivertliler girişimleri sürdürürken henüz sonuca ulaşamadı. Polonya Milli Takımı'nın başındaki 'ya teklif yaptığı ortaya çıkan yönetim daha üst düzey bir isim için çaba harcıyor. Bu kapsamda Roma'dan ayrılan Paulo Fonseca'dan yanıt beklendiği belirtiliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de dev harekat! 4 teknik adama teklif gitti

SÜRPRİZ DE OLABİLİR
Alman adaylardan ise Rangnick gündemdeki yerini korurken, başkan Ali Koç'un geçen sezon da istediği Roger Schmidt için de tekrar nabız yoklandığı gelen haberler arasında. PSV ile 1 yıl daha kontratı olan Schmidt'in şimdilik ayrılığı düşünmediği ancak durumun değişebileceği bildirildi. Listede sürpriz adayların da yer aldığı dile getirilirken, bu hafta isimlerin netlik kazanması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de dev harekat! 4 teknik adama teklif gitti

BENİTEZ ŞAŞKINLIĞI!
'nin 16 Haziran'da İstanbul'a getireceği öne sürülen İspanyol teknik direktör 'in menajeri Manuel Garcia Quilon, "Haberleri duyduk ancak şu ana kadar bize ulaşan bir teklif yok" diye konuştu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de dev harekat! 4 teknik adama teklif gitti

'GÜNDEMDE DEĞİL'
Başkan Ali Koç'un da iddiasını yalanladığı ve gündemlerinde olmadığını söylediği iddia edildi.

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