Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Sergio Arribas'a talip oldu!

Son dakika transfer haberleri: 'a talip oldu!

Transferde birçok ismi gündeminde bulunduran 'de genç oyunculara ayrı bir önem veriliyor. Mevcut kadronun iskeletini koruma kararı alan yönetim, yapılacak takviyelerle sezona iddialı bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Hücum hattını yenilemeye hazırlanan , gündemine altyapısında yetişen ve şu anda rezerv takımda forma giyen 'ı aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 18:56 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 19:07
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Sergio Arribas'a talip oldu!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren 'de gözler bir yandan da transfere çevrildi. Stoper, kanat ve santrfor mevkilerine takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-lacivertli kurmaylar girişimlerini hızlandırdı. Hücum oyuncularının hayal kırıklığı yaratan performansları sonrası kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan , gündemine sürpriz bir ismi aldı.

FENERBAHÇE ARRIBAS İÇİN DEVREDE!
'ın haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim altyapısında yetişen ve bu sezon as takımda da forma şansı bulan 'a talip oldu. 19 yaşındaki genç yıldız adayı forvet ve kanatta görev alabiliyor. Bu sezon toplamda 30 maça çıkan Arribas 5 gol 1 asistlik performans gösterdi.


SPORAR DA LİSTEDE!
Fenerbahçe'de ismi geçen ikinci bir isim ise . Slovenyalı yıldız futbolcu bu sezon 'da kiralık olarak forma giyerken 29 maçta 6 gol, 4 asistle oynadı.

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