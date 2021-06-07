Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Sergio Arribas'a talip oldu!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfere çevrildi. Stoper, kanat ve santrfor mevkilerine takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-lacivertli kurmaylar girişimlerini hızlandırdı. Hücum oyuncularının hayal kırıklığı yaratan performansları sonrası kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Kanarya, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

FENERBAHÇE ARRIBAS İÇİN DEVREDE!

Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim Real Madrid altyapısında yetişen ve bu sezon as takımda da forma şansı bulan Sergio Arribas'a talip oldu. 19 yaşındaki genç yıldız adayı forvet ve kanatta görev alabiliyor. Bu sezon toplamda 30 maça çıkan Arribas 5 gol 1 asistlik performans gösterdi.



SPORAR DA LİSTEDE!

Fenerbahçe'de ismi geçen ikinci bir isim ise Andraz Sporar. Slovenyalı yıldız futbolcu bu sezon Braga'da kiralık olarak forma giyerken 29 maçta 6 gol, 4 asistle oynadı.