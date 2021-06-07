Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bright Osayi Samuel'e Avrupa'dan sürpriz talip! (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya'da kadrodaki oyunculara da gelen teklifler değerlendiriliyor.
Fenerbahçe'de beklenen çıkışı yapamayan Bright Osayi Samuel'le Glasgow Rangers ilgileniyor.
İskoç basını, daha önce Rangers yerine İstanbul'u tercih eden 23 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'de işlerin planlandığı gibi gitmediğini hatırlattı.
19 maçta forma giyen ve sadece bir gol ve bir asist yapabilen Osayi Samuel'in hücumun her yönünü oynayabilmesi nedeniyle Rangers için iyi bir tercih olabileceği ve transfer hamlesi gelebileceği kaydedildi.