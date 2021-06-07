Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bright Osayi Samuel'e Avrupa'dan sürpriz talip! (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Samuel'e 'dan sürpriz talip! ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hayaline ulaşamayan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde teknik adam bilmecesi sürerken, takımdaki mevcut oyunculara teklifler gelmeye başladı. ve 'a kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Öte yandan 'dan Samuel'e sürpriz bir talip çıktı. İşte o takım ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:41
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bright Osayi Samuel'e Avrupa'dan sürpriz talip! (FB spor haberi)

'i 3. sırada tamamlayan , şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bright Osayi Samuel'e Avrupa'dan sürpriz talip! (FB spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bright Osayi Samuel'e Avrupa'dan sürpriz talip! (FB spor haberi)

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bright Osayi Samuel'e Avrupa'dan sürpriz talip! (FB spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya'da kadrodaki oyunculara da gelen teklifler değerlendiriliyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bright Osayi Samuel'e Avrupa'dan sürpriz talip! (FB spor haberi)

'de beklenen çıkışı yapamayan Samuel'le Glasgow Rangers ilgileniyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bright Osayi Samuel'e Avrupa'dan sürpriz talip! (FB spor haberi)

İskoç basını, daha önce Rangers yerine İstanbul'u tercih eden 23 yaşındaki oyuncu için 'de işlerin planlandığı gibi gitmediğini hatırlattı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bright Osayi Samuel'e Avrupa'dan sürpriz talip! (FB spor haberi)

19 maçta forma giyen ve sadece bir gol ve bir asist yapabilen Osayi Samuel'in hücumun her yönünü oynayabilmesi nedeniyle Rangers için iyi bir tercih olabileceği ve transfer hamlesi gelebileceği kaydedildi.

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