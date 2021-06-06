Son dakika transfer haberleri | Juventus'un Altay Bayındır planı!
Calciomercato, Juventus ve Milan’ın Altay Bayındır’ı transfer etmek istediğini, Juventus’un bu transferde Milan’dan bir adım önde olduğunu iddia etti. Juventus’un planının tıpkı Merih Demiral’da olduğu gibi Altay’ı önce Genoa veya Sassuolo’dan birisine gönderip, daha sonra onlardan satın almak şeklinde olduğu bildirildi.
Calciomercato, Juventus ve Milan'ın Altay Bayındır'ı transfer etmek istediğini, Juventus'un bu transferde Milan'dan bir adım önde olduğunu iddia etti. Juventus'un planının tıpkı Merih Demiral'da olduğu gibi Altay'ı önce Genoa veya Sassuolo'dan birisine gönderip, daha sonra onlardan satın almak şeklinde olduğu bildirildi.