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Son dakika transfer haberleri | Juventus'un Altay Bayındır planı!

Calciomercato, Juventus ve Milan’ın Altay Bayındır’ı transfer etmek istediğini, Juventus’un bu transferde Milan’dan bir adım önde olduğunu iddia etti. Juventus’un planının tıpkı ’da olduğu gibi Altay’ı önce Genoa veya Sassuolo’dan birisine gönderip, daha sonra onlardan satın almak şeklinde olduğu bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri | Juventus'un Altay Bayındır planı!
Calciomercato, Juventus ve Milan'ın Altay Bayındır'ı transfer etmek istediğini, Juventus'un bu transferde Milan'dan bir adım önde olduğunu iddia etti. Juventus'un planının tıpkı 'da olduğu gibi Altay'ı önce Genoa veya Sassuolo'dan birisine gönderip, daha sonra onlardan satın almak şeklinde olduğu bildirildi.
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