Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin gündemindeki Sergiy Rebrov'dan açıklama! "Birçok iyi teklif aldım"

Son dakika transfer haberleri: 'nin gündemindeki 'dan açıklama! "Birçok iyi teklif aldım"

'de yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor. Listesindeki isimlerle temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilerde öne çıkan adaylardan biri olarak gösteriliyor. Geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ukraynalı çalıştırıcı, "Çok iyi teklifler almış durumdayım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 20:22
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin gündemindeki Sergiy Rebrov'dan açıklama! "Birçok iyi teklif aldım"

devi 'nin teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen , geleceğiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"ÇOK İYİ TEKLİFLER ALMIŞ DURUMDAYIM"
Birçok iyi teklif aldığını belirten Ukraynalı teknik adam, "'nın bir numaralı adayıydım ancak Ferencvaros ile sözleşmem vardı. Sonuna kadar beklediler ancak sonra başka bir şey seçme kararı aldılar. Birçok kulüp gelecek sezon hangi teknik adamla başlayacağını belirledi o yüzden benim için çok opsiyon yok ancak gerçekten çok iyi teklifler almış durumdayım. Geleceğimin ne göstereceğine bakacağız." ifadelerini kullandı.


MENAJERİ '8 TEKLİF VAR' DEDİ
Rebrov'un menajeri , " Başkanı ile iyi ilişkilerim var. 'deyken ona, Rebrov'un Ferencvaros'ta iyi iş çıkardığını söyledim. Birkaç kez daha konuştuk, hala konuşuyoruz. Şu anda 8 teklif var ve 1,5 yıldır da sürekli teklifler geliyor. da isteyenler oluyor. Rebrov şu ana kadar, 'Buraya gidelim' demedi, bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

'da Ferencvaros ile 3 lig şampiyonluğu yaşayan Rebrov, kulübü 25 yıl aradan sonra 'ne taşımıştı.

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