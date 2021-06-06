Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin gündemindeki Sergiy Rebrov'dan açıklama! "Birçok iyi teklif aldım"

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen Sergiy Rebrov, geleceğiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"ÇOK İYİ TEKLİFLER ALMIŞ DURUMDAYIM"

Birçok iyi teklif aldığını belirten Ukraynalı teknik adam, "AEK'nın bir numaralı adayıydım ancak Ferencvaros ile sözleşmem vardı. Sonuna kadar beklediler ancak sonra başka bir şey seçme kararı aldılar. Birçok kulüp gelecek sezon hangi teknik adamla başlayacağını belirledi o yüzden benim için çok opsiyon yok ancak gerçekten çok iyi teklifler almış durumdayım. Geleceğimin ne göstereceğine bakacağız." ifadelerini kullandı.





MENAJERİ '8 TEKLİF VAR' DEDİ

Rebrov'un menajeri Sandor Varga, "Tottenham Başkanı Daniel Levy ile iyi ilişkilerim var. Budapeşte'deyken ona, Rebrov'un Ferencvaros'ta iyi iş çıkardığını söyledim. Birkaç kez daha konuştuk, hala konuşuyoruz. Şu anda 8 teklif var ve 1,5 yıldır da sürekli teklifler geliyor. Arap dünyasından da isteyenler oluyor. Rebrov şu ana kadar, 'Buraya gidelim' demedi, bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Macaristan'da Ferencvaros ile 3 lig şampiyonluğu yaşayan Rebrov, kulübü 25 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı.