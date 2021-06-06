Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e Berke Özer yanıtı! İşte masadaki rakam

Son dakika transfer haberleri | 'den 'e yanıtı! İşte masadaki rakam

Transfer çalışmalarını sürdüren 'nin gözü oyuncu satışında. 'ı 3 milyon Euro bedelle gönderen sarı lacivertliler, şimdi de için kapıyı 6 milyon Euro ile çalan ile masada. İşte Kanarya'nın yapılan teklife yanıtı ve genç kaleci için istediği o bedel...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:57
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e Berke Özer yanıtı! İşte masadaki rakam
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Başkanı 'un medya toplantısında futbolcu satışından , , dışında yaklaşık 15 milyon Euro'luk satış yapacaklarını belirterek bir oyuncularına 6 milyon Euro'luk teklif geldiğini açıklamıştı. 6 milyon Euro önerilen oyuncunun kaleci olduğu, teklifi yapan kulübün de şampiyonu olduğu öğrenildi.

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi 8.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan da yüzde 15 pay istedi. Fenerbahçe, Berke Özer'i önceki sezon 'dan transfer etmişti. Sarı-lacivertli kulüp ile Atletico Madrid'in Berke'nin transferi için görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında.

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