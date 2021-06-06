Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Aleix Vidal bombası! Resmi teklif yapıldı

Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe savunmanın sağı için ilk resmi girişimini yaptı. Başkan Ali Koç'un hafta içinde yaptığı medya toplantısında fırsat transferi için işaret ettiği mevkilerden birisi olan sağ bek için rota İspanya'ya çevrildi.
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe Sevilla'dan bonservisini alan İspanyol oyuncu Aleix Vidal'e 3 yıllık teklif yaptı. 31 yaşındaki oyuncu düşünmek için süre istedi.
ÇİN'DEN DE TEKLİFLER GELDİ
Aleix Vidal, Fenerbahçe'nin teklifini düşünürken Sarı-Lacivertli kurmaylar da İspanyol futbolcunun menajerini yakın markaja almış durumda.