Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Aleix Vidal bombası! Resmi teklif yapıldı

Son dakika transfer haberi: 'den bombası! Resmi teklif yapıldı

Transfer operasyonunu sürdüren 'den flaş bir hamle geldi. Teknik direktörlük koltuğuna 'i getirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, eksik mevkilere nokta atışı takviyeler yapmak için kolları sıvadı. Kanarya'da ilerleyen yaşı nedeniyle gözden çıkarıldı. Bir süredir sağ bek arayışlarında olan Fenerbahçeli kurmaylar, ve takımlarında forma giymiş yıldız sağ bek 'i kadrosuna katmak istiyor. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Aleix Vidal bombası! Resmi teklif yapıldı

Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan savunmanın sağı için ilk resmi girişimini yaptı. Başkan Ali Koç'un hafta içinde yaptığı medya toplantısında fırsat transferi için işaret ettiği mevkilerden birisi olan sağ bek için rota 'ya çevrildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Aleix Vidal bombası! Resmi teklif yapıldı

Takvim'in haberine göre, 'dan bonservisini alan İspanyol oyuncu 'e 3 yıllık teklif yaptı. 31 yaşındaki oyuncu düşünmek için süre istedi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Aleix Vidal bombası! Resmi teklif yapıldı

ÇİN'DEN DE TEKLİFLER GELDİ

, 'nin teklifini düşünürken Sarı-Lacivertli kurmaylar da İspanyol futbolcunun menajerini yakın markaja almış durumda.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Aleix Vidal bombası! Resmi teklif yapıldı

Vidal'e dışında 'den tekliflerin olduğu ifade ediliyor. İspanyol sağ bekin ismi bir ara ile de anılmış ancak seçim süreci nedeniyle ciddi bir adım atılamamıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Aleix Vidal bombası! Resmi teklif yapıldı

3 SEZON BARCELONA'DA OYNADI

ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına karşın bonservisini eline alan , sağ bek dışında orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. 1.77 boyunda olan Vidal, 1 kez Milli Takım formasını sırtına geçirdi. Vidal, 2015 ile 2018 yılları arasında forması giymişti. Güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.

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