Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, bu konuda ilk somut adımı attı.
Portekiz veya Almanya ekolünden bir çalıştırıcıya öncelik veren sarı-lacivertliler, sürpriz bir hamleye imza attı ve dünyaca ünlü çalıştırıcı Rafael Benitez ile temas kurdu.
Kariyerinde Liverpool, Inter, Chelsea ve Real Madrid gibi dev kulüpleri çalıştıran İspanyol teknik adamın 16 Haziran'da İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de Benitez'in alternatifleri için de çalışmalar devam ederken, oyuncu takviyesi için de girişimler hızlandı.
Geçtiğimiz transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Kanarya, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin adı Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza ile anılırken, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
FORVETE JOVETIC
Fenerbahçe'nin son olarak Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen Stevan Jovetic ile ilgilendiği öne sürüldü.
BEDELSİZ GELECEK
Yönetimin, haziran ayı sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Sırp futbolcuyu bedelsiz olarak kadroya katmayı planladığı öğrenildi.
STEVAN JOVETIC KİMDİR?
2 Kasım 1989 tarihinde Karadağ'ın Podgoritsa kentinde dünyaya gelen Stevan Jovetic, Titograd ve Partizan altyapılarında forma giymesinin ardından 2006 yılında Partizan ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Sırp ekibinde yıldızı parlayan Karadağlı golcü, 2008 yılında 8 milyon Euro karşılığında Fiorentina'ya transfer oldu. Başarılı performasını İtalya'da da sürdüren Jovetic, 2013 yılında 26 milyon Euro karşılığında İngiliz devi Manchester City'nin yolunu tuttu.
Inter ve Sevilla gibi Avrupa devlerinin de formasını terleten 31 yaşındaki forvet, 2017 yılında 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Monaco'ya transfer oldu.
Son 4 sezondur Fransız ekibinde top koşturan Stevan Jovetic, geçtiğimiz sezon çıktığı 33 maçta 7 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Karadağ Milli Takımı'nın formasını da 55 kez terleten yıldız golcünün milli takımla 27 golü bulunuyor.
Forvet takviyesinin yanında kanatlarını da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi İspanya'da buldu.
SERGIO ARRIBAS SÜRPRİZİ
Bedelsiz kadrosuna katacağı isimlere yoğunlaşan Fenerbahçe, Jovetic gibi sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Real Madrid'li futbolcu Sergio Arribas için nabız yokladı.
Sarı-lacivertlilerin İspanyol futbolcunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacağı öne sürüldü.
SERGIO ARRIBAS KİMDİR?
Tam adı Sergio Arribas Calvo olan futbolcu, 30 Eylül 2001 tarihinde İspanya'nın Madrid kentinde dünyaya geldi. Futbola Leganes altyapısında başlayan Arribas, 2012 yılında Real Madrid altyapısına transfer oldu.
Geride bıraktığımız sezonun önemli bir kısmını Real Madrid'in rezerv takımı Real Madrid Castilla'da geçiren İspanyol futbolcu, La Liga'da da 8 maçta görev alırken, gol ve asist katkısı üretemedi. 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro.