Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto 'de şampiyonluk hayaline ulaşamayan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran Kanarya, hayal kırıklığına uğradı. Sezonu 3. olarak bitiren sarı lacivertliler, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, iki yıldızın transferi için düğmeye bastı. İşte o isimler ve transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 17:00
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

'de şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonu ezeli rakipleri ve 'ın gerisinde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

Başkan 'un geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında ile devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, bu konuda ilk somut adımı attı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

Portekiz veya ekolünden bir çalıştırıcıya öncelik veren sarı-lacivertliler, sürpriz bir hamleye imza attı ve dünyaca ünlü çalıştırıcı ile temas kurdu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

Kariyerinde , Inter, ve gibi dev kulüpleri çalıştıran İspanyol teknik adamın 16 Haziran'da 'a gelerek sarı-lacivertli yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Benitez'in alternatifleri için de çalışmalar devam ederken, oyuncu takviyesi için de girişimler hızlandı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Kanarya, transferde ince eleyip sık dokuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

Özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin adı ve ile anılırken, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

FORVETE JOVETIC

Fenerbahçe'nin son olarak Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen Stevan Jovetic ile ilgilendiği öne sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

BEDELSİZ GELECEK

Yönetimin, haziran ayı sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Sırp futbolcuyu bedelsiz olarak kadroya katmayı planladığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

STEVAN JOVETIC KİMDİR?

2 Kasım 1989 tarihinde Karadağ'ın Podgoritsa kentinde dünyaya gelen Stevan Jovetic, Titograd ve Partizan altyapılarında forma giymesinin ardından 2006 yılında Partizan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

Sırp ekibinde yıldızı parlayan Karadağlı golcü, 2008 yılında 8 milyon Euro karşılığında Fiorentina'ya transfer oldu. Başarılı performasını İtalya'da da sürdüren Jovetic, 2013 yılında 26 milyon Euro karşılığında İngiliz devi Manchester City'nin yolunu tuttu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

Inter ve Sevilla gibi Avrupa devlerinin de formasını terleten 31 yaşındaki forvet, 2017 yılında 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Monaco'ya transfer oldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

Son 4 sezondur Fransız ekibinde top koşturan Stevan Jovetic, geçtiğimiz sezon çıktığı 33 maçta 7 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Karadağ Milli Takımı'nın formasını da 55 kez terleten yıldız golcünün milli takımla 27 golü bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

Forvet takviyesinin yanında kanatlarını da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi İspanya'da buldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

SERGIO ARRIBAS SÜRPRİZİ

Bedelsiz kadrosuna katacağı isimlere yoğunlaşan Fenerbahçe, Jovetic gibi sözleşmesi ay sonunda bitecek olan 'li futbolcu Sergio Arribas için nabız yokladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

Sarı-lacivertlilerin İspanyol futbolcunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacağı öne sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

SERGIO ARRIBAS KİMDİR?

Tam adı Sergio Arribas Calvo olan futbolcu, 30 Eylül 2001 tarihinde İspanya'nın Madrid kentinde dünyaya geldi. Futbola Leganes altyapısında başlayan Arribas, 2012 yılında altyapısına transfer oldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

Geride bıraktığımız sezonun önemli bir kısmını 'in rezerv takımı Real Madrid Castilla'da geçiren İspanyol futbolcu, La Liga'da da 8 maçta görev alırken, gol ve asist katkısı üretemedi. 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro.

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