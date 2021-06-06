Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 1 golcü 1 orta saha... (FB spor haberi)

Süper Lig 'de şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray 'ın gerisinde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Başkan Ali Koç 'un geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, bu konuda ilk somut adımı attı.

Portekiz veya Almanya ekolünden bir çalıştırıcıya öncelik veren sarı-lacivertliler, sürpriz bir hamleye imza attı ve dünyaca ünlü çalıştırıcı Rafael Benitez ile temas kurdu.