Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Steven Caulker transferinde rakip çıktı! Bakasetas'a sordular...

Son dakika transfer haberi: ve 'ye transferinde rakip çıktı! Bakasetas'a sordular...

Son dakika transfer haberi... ve , gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren 'ı transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu. Hatta, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ayrılığı öncesi yıldız savunmacıyla prensipte anlaşmaya varıldığı dahi iddia edilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Steven Caulker transferinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye güçlü bir rakip çıktı. Aktarılan bilgilere göre o kulüp, Steven Caulker'ın son durumunu Bakasetas ve Tzavellas'a sordu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | BJK FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 18:04
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Steven Caulker transferinde rakip çıktı! Bakasetas'a sordular...

Bir dönem Liverpool, Tottenham gibi kulüplerin de formasını giyen ve son olarak Alanyaspor'da oynayan , Akdeniz ekibiyle sözleşmesinin bitmesinin ardından gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Steven Caulker transferinde rakip çıktı! Bakasetas'a sordular...

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İSTİYOR
ve 'nin transferi için girişimerde bulunduğu bilinen 29 yaşındaki başarılı stoper için sarı lacivertlilerin prensipte anlaştığı iddiası gündeme gelmişti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Steven Caulker transferinde rakip çıktı! Bakasetas'a sordular...

Şu sıralar tatilde olan için ve 'nin ardından önemli bir iddia daha ortaya atıldı. Yunan medyası konu ile ilgili haberi okuyucularına aktarırken, teklifin ciddi olduğu kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Steven Caulker transferinde rakip çıktı! Bakasetas'a sordular...

AEK İSTİYOR
Sport24.gr'nin haberine göre 'a Yunan ekibi , resmi teklifte bulunacak ve oyuncunun son durumunu için analiz yapıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Steven Caulker transferinde rakip çıktı! Bakasetas'a sordular...

2 İSME SORDULAR
Öte yandan transferi için , Trabzonspor'da forma giyen Bakasetas ve Alanyaspor'un oyuncusu Tzavellas'a telefon açtı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Steven Caulker transferinde rakip çıktı! Bakasetas'a sordular...

Caulker'ın son durumunu soran yetkilileri, iyi referans alırken önümüzdeki günlerde oyuncunun temsilcisiyle birebir görüşme yapılacağı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Steven Caulker transferinde rakip çıktı! Bakasetas'a sordular...

bu sezon Alanyaspor formasıyla toplam 37 maça çıktı ve 4 gol 2 asist üretti.

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