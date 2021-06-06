Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Steven Caulker transferinde rakip çıktı! Bakasetas'a sordular...

Bir dönem Liverpool, Tottenham gibi kulüplerin de formasını giyen ve son olarak Alanyaspor'da oynayan Steven Caulker, Akdeniz ekibiyle sözleşmesinin bitmesinin ardından gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
Bir dönem Liverpool, Tottenham gibi kulüplerin de formasını giyen ve son olarak Alanyaspor'da oynayan Steven Caulker, Akdeniz ekibiyle sözleşmesinin bitmesinin ardından gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İSTİYOR
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transferi için girişimerde bulunduğu bilinen 29 yaşındaki başarılı stoper için sarı lacivertlilerin prensipte anlaştığı iddiası gündeme gelmişti.
Şu sıralar tatilde olan Steven Caulker için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından önemli bir iddia daha ortaya atıldı. Yunan medyası konu ile ilgili haberi okuyucularına aktarırken, teklifin ciddi olduğu kaydedildi.
AEK İSTİYOR
Sport24.gr'nin haberine göre Steven Caulker'a Yunan ekibi AEK, resmi teklifte bulunacak ve oyuncunun son durumunu için analiz yapıyor.
2 İSME SORDULAR
Öte yandan Steven Caulker transferi için AEK, Trabzonspor'da forma giyen Bakasetas ve Alanyaspor'un oyuncusu Tzavellas'a telefon açtı.
Caulker'ın son durumunu soran AEK yetkilileri, iyi referans alırken önümüzdeki günlerde oyuncunun temsilcisiyle birebir görüşme yapılacağı ifade edildi.
Steven Caulker bu sezon Alanyaspor formasıyla toplam 37 maça çıktı ve 4 gol 2 asist üretti.