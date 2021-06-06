Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Steven Caulker transferinde rakip çıktı! Bakasetas'a sordular...

Bir dönem Liverpool, Tottenham gibi kulüplerin de formasını giyen ve son olarak Alanyaspor'da oynayan Steven Caulker, Akdeniz ekibiyle sözleşmesinin bitmesinin ardından gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İSTİYOR

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transferi için girişimerde bulunduğu bilinen 29 yaşındaki başarılı stoper için sarı lacivertlilerin prensipte anlaştığı iddiası gündeme gelmişti.