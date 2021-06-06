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Son dakika transfer haberleri: Inter'den için resmi ilgi mektubu!

’nin milli kalecisi için üçüncü transfer teklifi de ’dan geldi. ve ’tan sonra ’nın şampiyonu Inter de 23 yaşındaki file bekçisi için fiyat sordu. Sarı-lacivertliler yanıt işini ağırdan alıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 08:53
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Inter'den Altay Bayındır için resmi ilgi mektubu!

'de kaleci 'ın talipleri artıyor... Geçtiğimiz günlerde ve 'un oyuncuya resmi teklif yaptığı ileri sürülmüş, sarı-lacivertlilerin bu konuya henüz yanıt vermediği belirtilmişti. 23 yaşındaki milli kalecinin transferine üçüncü bir İtalyan devi de resmi olarak dahil oldu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Inter'den Altay Bayındır için resmi ilgi mektubu!

Sabah'ın haberine göre; Inter, Altay için resmi ilgi mektubu gönderdi. Sarı-lacivertlilere satışa bakış açısıyla birlikte muhtemel bonservis bedeli soruldu. mektuba henüz yanıt vermedi. Transferde 'ın da bakış açısı önemli olacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Inter'den Altay Bayındır için resmi ilgi mektubu!

37 YAŞINDAKİ HANDANOVIC'İ YEDEĞE ÇEKMEK İSTİYOR
Genç file bekçisi büyük bir takıma gitmek için ayrılma konusunda ısrarcı olursa yönetim kulüplerle pazarlık yapacak. Başkan Ali Koç'un son derece kritik olan bu yılda kale gibi önemli bir bölgede değişim yapmak istemediği gelen bilgiler arasında. ise 37 yaşında olan Samin Handanovic'i yedeğe çekip genç ve dinamik bir takviye yapmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Inter'den Altay Bayındır için resmi ilgi mektubu!

İki sezondur 'nin formasını terleten Altay, 70 maçın 17'sinde kalesini gole kapattı.

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