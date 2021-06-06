Önceliği avrupa

Cengiz Ünder’in menajeri Mirsad Türkcan, Türk kulüplerine saygı duyduklarını ancak Cengiz’in Avrupa’nın önemli liglerinde kariyerine devam etmek istediğini belirtti. İtalyan basını, Mourinho’nun milli futbolcunun gitmesine izin verdiğini duyururken, Ünder’in Milan ile görüşme halinde olduğunu bildirdi. Fenerbahçe de Cengiz’i kiralamak için devredeydi.
Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, Türk kulüplerine saygı duyduklarını ancak Cengiz'in Avrupa'nın önemli liglerinde kariyerine devam etmek istediğini belirtti. İtalyan basını, Mourinho'nun milli futbolcunun gitmesine izin verdiğini duyururken, Ünder'in Milan ile görüşme halinde olduğunu bildirdi. Fenerbahçe de Cengiz'i kiralamak için devredeydi.