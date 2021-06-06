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’in menajeri , Türk kulüplerine saygı duyduklarını ancak Cengiz’in ’nın önemli liglerinde kariyerine devam etmek istediğini belirtti. basını, ’nun milli futbolcunun gitmesine izin verdiğini duyururken, Ünder’in ile görüşme halinde olduğunu bildirdi. de Cengiz’i kiralamak için devredeydi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
Önceliği avrupa
'in menajeri , Türk kulüplerine saygı duyduklarını ancak Cengiz'in 'nın önemli liglerinde kariyerine devam etmek istediğini belirtti. basını, 'nun milli futbolcunun gitmesine izin verdiğini duyururken, Ünder'in ile görüşme halinde olduğunu bildirdi. de Cengiz'i kiralamak için devredeydi.
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