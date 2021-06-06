Boateng hâlâ kararsız

Bayern’le sözleşmesi biten Jerome Boateng, hangi takıma gideceğiyle ilgili kararı henüz vermediğini söyledi. Fenerbahçe’nin de radarında yer alan Alman stoper, “Ne olacağını ben de merak ediyorum. Hala kesin bir fikrim yok. Ama 2-3 yıl daha üst seviyede oynayabilirim.” diye konuştu.
32 yaşındaki yıldızla, Fenerbahçe'nin yanı sıra Roma, Lazio ve Monaco'nun ilgilendiği, ilk tercihinin Roma olduğu belirtildi. Savunma için başka alternatiflerle de görüşen Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile sözleşmesi biten Steven Caulker ile teması kesmediği ve İngiliz oyuncudan diğer teklifleri bekletmesini istediği gelen haberler arasında.