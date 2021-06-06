Allahyar yılın forveti

Zorya’da kiralık oynayan Allahyar Sayyadmanesh Ukrayna’da ‘yılın en iyi forveti’ seçildi. İranlı santrfor, sezonu 5 gol+3 asistle tamamlarken, attığı kritik gollerle büyük sükse yapmıştı. Zorya ile aralık ayına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Allahyar’ın kontratında 3.5 milyon euro’luk satın alma opsiyonu yer alıyor
Zorya'da kiralık oynayan Allahyar Sayyadmanesh Ukrayna'da 'yılın en iyi forveti' seçildi. İranlı santrfor, sezonu 5 gol+3 asistle tamamlarken, attığı kritik gollerle büyük sükse yapmıştı. Zorya ile aralık ayına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Allahyar'ın kontratında 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor