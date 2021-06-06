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Allahyar yılın forveti

’da kiralık oynayan Allahyar Sayyadmanesh ’da ‘yılın en iyi forveti’ seçildi. İranlı santrfor, sezonu 5 gol+3 asistle tamamlarken, attığı kritik gollerle büyük sükse yapmıştı. Zorya ile aralık ayına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Allahyar’ın kontratında 3.5 milyon euro’luk satın alma opsiyonu yer alıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
Allahyar yılın forveti
'da kiralık oynayan Allahyar Sayyadmanesh 'da 'yılın en iyi forveti' seçildi. İranlı santrfor, sezonu 5 gol+3 asistle tamamlarken, attığı kritik gollerle büyük sükse yapmıştı. Zorya ile aralık ayına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Allahyar'ın kontratında 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor
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