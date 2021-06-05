Yine yeniden Rafael Benitez!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "Portekiz ve Alman ekolü üzerinde duruyoruz" açıklamasından önce gündemde olan Rafa Benitez hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Portekiz başta olmak üzere Alman hocalarla da görüşen sarı-lacivertli yönetimin, İspanyol teknik adamla da temasta olduğu, hatta 16 Haziran'da İstanbul'a getirmeye hazırlandığı öğrenildi. A Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, deneyimli teknik adamla tüm konularda görüşmelerini sürdürüyor, hatta 16 Haziran için tüm ayarlamalar dahi yapıldı. Diğer alternatiflerle de görüşen Fenerbahçe'de, Benitez isminin ağır bastığı belirtildi.