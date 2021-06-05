Haberler Fenerbahçe Yine yeniden Rafael Benitez!

Yine yeniden Rafael !

Başkan 'un " ve ekolü üzerinde duruyoruz" açıklamasından önce gündemde olan Rafa hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Portekiz başta olmak üzere Alman hocalarla da görüşen sarı-lacivertli yönetimin, İspanyol teknik adamla da temasta olduğu, hatta 16 Haziran'da 'a getirmeye hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 07:01
Yine yeniden Rafael Benitez!

'de başkan 'un " ve ekolü üzerinde duruyoruz" açıklamasından önce gündemde olan Rafa hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Portekiz başta olmak üzere Alman hocalarla da görüşen sarı-lacivertli yönetimin, İspanyol teknik adamla da temasta olduğu, hatta 16 Haziran'da 'a getirmeye hazırlandığı öğrenildi. 'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, deneyimli teknik adamla tüm konularda görüşmelerini sürdürüyor, hatta 16 Haziran için tüm ayarlamalar dahi yapıldı. Diğer alternatiflerle de görüşen Fenerbahçe'de, Benitez isminin ağır bastığı belirtildi.

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