Son dakika transfer haberleri: Paulo Sousa Fenerbahçe'ye forvet Kownacki ile birlikte geliyor!

Teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe 'de Paulo Sousa bir adım öne çıktı. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbignew Boniek'in Sousa'ya teklif olduğunu doğrulamasının ardından yeni iddialar ortaya atıldı. 50 yaşındaki Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe'ye Polonya Milli Takımı'ndan öğrencisi David Kownacki ile beraber gideceği ileri sürüldü. 24 yaşındaki forvet, Kenan Karaman'la beraber Düsseldorf 'ta forma giyiyor.

SAMPDORIA'DAN GEÇEN YIL ALDI

Kownacki'nin EURO 2020'den sonra Sousa'yla beraber Fenerbahçe macerasına başlama ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. Düsseldorf'un geçen yıl ara transferde 6.7 milyon euro'ya Sampodria'dan aldığı Kownacki'yi satmak istemediği ancak Bundesliga 1'e çıkamadığı için Polonyalı golcüyü kaybetmek üzere olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin 3 milyon euro'luk ilk teklifinin yeterli bulunmadığı ancak Kownacki'nin ayrılmak istediği ileri sürüldü.

