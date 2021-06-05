Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Paulo Sousa Fenerbahçe'ye forvet Kownacki ile birlikte geliyor!

Son dakika transfer haberleri: 'ye forvet Kownacki ile birlikte geliyor!

Portekizli hoca , 'nin teklifini kabul etmesi halinde ’ta oynayan forvet Kownacki’nin transferini isteyeceği bildirildi. Kownacki’nin ’den sonra Sousa’yla beraber Fenerbahçe macerasına başlama ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Paulo Sousa Fenerbahçe'ye forvet Kownacki ile birlikte geliyor!

Teknik direktör arayışını sürdüren 'de bir adım öne çıktı. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbignew Boniek'in Sousa'ya teklif olduğunu doğrulamasının ardından yeni iddialar ortaya atıldı. 50 yaşındaki Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe'ye Polonya Milli Takımı'ndan öğrencisi David Kownacki ile beraber gideceği ileri sürüldü. 24 yaşındaki forvet, Kenan Karaman'la beraber 'ta forma giyiyor.

Son dakika transfer haberleri: Paulo Sousa Fenerbahçe'ye forvet Kownacki ile birlikte geliyor!

SAMPDORIA'DAN GEÇEN YIL ALDI
Kownacki'nin 'den sonra Sousa'yla beraber macerasına başlama ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. 'un geçen yıl ara transferde 6.7 milyon euro'ya Sampodria'dan aldığı Kownacki'yi satmak istemediği ancak Bundesliga 1'e çıkamadığı için Polonyalı golcüyü kaybetmek üzere olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin 3 milyon euro'luk ilk teklifinin yeterli bulunmadığı ancak Kownacki'nin ayrılmak istediği ileri sürüldü.

Son dakika transfer haberleri: Paulo Sousa Fenerbahçe'ye forvet Kownacki ile birlikte geliyor!

Bundesliga 2'de bu sezon 27 maçta 7 gol+5 asistle oynayan Kownacki, Polonya Milli Takımı'nda Lewandovski'nin yedeği. Lech Poznan (27 gol/11 asist) ve Sampdoria (10 gol/4 asist) kariyerli genç futbolcu, kanatlarda da forma giyiyor.

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